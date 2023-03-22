Щоб було рівним і гладким: перукарка розповіла, як правильно сушити волосся

Якщо у вас кучеряве або пухнасте волосся, і вам ніяк не вдається домогтися ідеальної гладкості та блиску, можливо, ви просто неправильно його сушите.

Дуже часто власниці кучерявого волосся скаржаться на те, як складно його витягнути і домогтися ідеальної гладкості.

Щоб волосся було блискучим, прямим і гладким, важливо правильно його висушувати. Як це робити – розповіла та показала перукарка Рейчел Валентайн у TikTok.

Придбайте потужний фен

По-перше, вам потрібен хороший фен, найкраще професійний, тому що він має велику потужність і підігріває повітря до правильної температури. Дешевші або старі фени недостатньо потужні, а вам потрібна потужність, щоб пригладити волосся.

Використовуйте насадку

По-друге, вам потрібна насадка. Не варто сушити волосся без неї. Завжди користуйтеся насадкою, яка спрямовує повітря в одну тонку смужку.

Спрямовуйте потік повітря вниз

Вам потрібно спрямувати потік повітря вниз по вашому волоссю. Незалежно від того, користуєтеся ви щіткою або сушите волосся без неї, завжди спрямовуйте повітря вниз.

Не давайте пасмам провисати

Якщо ви сушите волосся зі щіткою, стежте за тим, щоб воно було завжди м'яко натягнуте, не давайте пасмам провисати. Лише так вам вдасться зробити його гладким.

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