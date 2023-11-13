Щоб не було, як мочалка: як приборкати неслухняне кучеряве волосся

Жінки з кучерявим волоссям часто стикаються з проблемами розпушування та сплутування. Блогерка Уейл Рівера розповіла підписникам, як цьому зарадити.

Деякі навіть не підозрюють, що зайва розпушеність та зплутаність виникають не через неправильно підібраний догляд, хоча, звісно, це також важливий аспект, а неправильне розчісування волосся.

Уейл має довге, густе і кучеряве волосся, яке навчилась приборкувати, а тепер регулярно ділиться лайфгаками з догляду зі своїми 570 тисячами підписників в Instagram.

Красуня показала, правильний спосіб розчісування та формування локонів за допомогою щітки. Важливо робити це поки волосся ще мокре після миття.

Слідуйте відео-інструкції дівчини і ви будете приємно здивовані результатом.

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