Секрети макіяжу: як намалювати "порожню стрілку"

Жінки використовують у макіяжі стрілки для виразності очей, проте зазвичай зупиняють свій вибір на класичних видах їхньої форми. Візажистка Ірина Савчук у своєму ТікТок показала як намалювати "порожню стрілку".
Для цього вам знадобляться гострозаточений олівець та підведення.
- Промалюйте олівцем лінію між вій на верхньому повіку.
- За допомогою нижнього розрізу ока визначте центральну точку зовнішнього кутика, з якої малюватиметься хвостик стрілки та поставте крапку.
- Не поспішаючи, проведіть пряму від крапки у напрямку скроні.
- Після цього пензликом ще витягніть цю лінію.
- Візуально визначте точку максимальної товщини стрілки за лінією повіка та проведіть від неї пряму до лінії вій.
- Обережно наведіть стрілку лайнером або підведенням.
- За тим же принципом намалюйте стрілку на другому оці та профарбуйте тушшю вії.
@rinna_savchuk «Пуста стрілка» #makeuptransformations #makeup #recomandation #fyp #makeuptutorial #ukraine #рекомендації #kievukraine #макіяж ♬ I Can Make It - CRi
Читайте також:
- Макіяж вилиць, який освіжає обличчя: бʼюті-блогерка показала цікавий прийом
- Чутлива шкіра: причини та поради щодо догляду
- Ми робимо це щодня: 5 поширених помилок у догляді за шкірою, які призводять до прищів