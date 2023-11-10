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Секрети макіяжу: як намалювати "порожню стрілку"

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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343
Час на прочитання
1 хв
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Секрети макіяжу: як намалювати "порожню стрілку"

Фото: Credits

Жінки використовують у макіяжі стрілки для виразності очей, проте зазвичай зупиняють свій вибір на класичних видах їхньої форми. Візажистка Ірина Савчук у своєму ТікТок показала як намалювати "порожню стрілку".

Для цього вам знадобляться гострозаточений олівець та підведення.

  • Промалюйте олівцем лінію між вій на верхньому повіку.
  • За допомогою нижнього розрізу ока визначте центральну точку зовнішнього кутика, з якої малюватиметься хвостик стрілки та поставте крапку.
  • Не поспішаючи, проведіть пряму від крапки у напрямку скроні.
  • Після цього пензликом ще витягніть цю лінію.
  • Візуально визначте точку максимальної товщини стрілки за лінією повіка та проведіть від неї пряму до лінії вій.
  • Обережно наведіть стрілку лайнером або підведенням.
  • За тим же принципом намалюйте стрілку на другому оці та профарбуйте тушшю вії.
@rinna_savchuk «Пуста стрілка» #makeuptransformations #makeup #recomandation #fyp #makeuptutorial #ukraine #рекомендації #kievukraine #макіяж ♬ I Can Make It - CRi

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Дата публікації
Перегляди
343
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