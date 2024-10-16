Сиве волосся: чи є стрес причиною його появи

Сиве волосся зазвичай асоціюється зі старінням, але існують й інші чинники, які можуть прискорити його появу.

Видання Stylist розповіло, чи справді стрес може стати причиною появи сивини. Намагатися передбачити, коли та за яких обставин ви посивієте, майже неможливо. У деяких людей посивіння волосся відбувається поступово, водночас в інших це може трапитися доволі раптово. Зазвичай ми сприймаємо це як ознаку старіння, адже з часом кожен з нас може посивіти. Проте це не єдиний чинник, що визначає, коли та чому наше волосся втрачає свій колір.

Загальноприйнятою є думка, що стрес може зіграти певну чи навіть вирішальну роль. Це зрозуміло, адже ми вже знаємо, що тривалий стрес може негативно вплинути на різні аспекти нашого здоров'я, від роботи кишківника до функцій репродуктивної системи та шкіри.

Чи справді через стрес волосся може посивіти

Хоча випадковий стресовий день не викличе раптового посивіння волосся, тривалий хронічний стрес, пов'язаний із проблемами у стосунках, фінансовими труднощами чи робочим тиском, може мати безпосередній вплив на клітини волосся.

Наші тіла мають вбудовану реакцію на загрозу, яка призводить до вивільнення таких гормонів, як кортизол і норадреналін. Це частина інстинктивного механізму "борись або тікай". Проте якщо цей стан триває певний час, надмірний рівень кортизолу може суттєво вплинути на наше здоров'я, включно зі станом волосся.

Коли ми "вмикаємо режим виживання", наш мозок фокусує постачання крові та поживних речовин до життєво важливих клітин і тканин. Це призводить до того, що менш важливі клітини, як-от меланоцити, які відповідають за колір волосся, опиняються на другому плані. З часом це може викликати порушення їхніх функцій, внаслідок чого волосся втрачає свій колір і стає тьмяним.

Фактори, які впливають на появу сивини

Генетика

Генетика відіграє важливу роль у тому, ким ми є і який вигляд маємо, це стосується і волосся. Гени мають значний вплив на час появи сивого волосся. Отже, якщо ви помічаєте сиве волосся в ранньому віці, ймовірно, у ваших батьків, бабусь і дідусів також рано з'явилася сивина.

Стан здоров'я

Деякі аутоімунні захворювання, зокрема вітиліго, можуть викликати раннє посивіння волосся. Це пов’язано з тим, що меланоцити більш вразливі до окисного стресу. Крім того, дефіцит вітаміну B12 також може сприяти передчасному виникненню сивини.

Куріння

Давно встановлено, що куріння тютюну може прискорити процес посивіння волосся, і нещодавно з’явилися свідчення, що вейпінг, тобто використання електронних сигарет, також не є безпечнішим варіантом. Це тому, що токсини в сигаретах викликають окислювальний стрес – біологічний процес, під час якого нестабільні молекули в організмі, що мають назву вільні радикали, які утворюються під час куріння, атакують і руйнують здорові клітини шкіри голови, що виробляють меланін – пігмент, який надає колір вашому волоссю.

Довкілля

Забруднення повітря може негативно впливати на колір волосся так само, як і сигаретний дим. Токсини, як-от дизельні викиди, під час вдихання можуть потрапляти у кров і викликати окислювальний стрес, що шкодить здоровим клітинам шкіри голови. Це своєю чергою знижує їхню здатність виробляти меланін, необхідний для підтримки природного кольору волосся.

Якщо ви проживаєте в містах, регулярне миття волосся – принаймні через день – допоможе видалити забруднювальні часточки, які можуть потрапити на волосся та пошкодити меланоцити. Крім того, варто подумати про використання кондиціонера, багатого антиоксидантами, який може захистити волосся від токсичних відкладень, що сприяють прискоренню посивіння.

Вплив сонця

Надмірне перебування на сонці шкідливе не лише для шкіри, але й для волосся. Високий рівень ультрафіолетового випромінювання викликає окислювальний стрес подібно до куріння, що шкодить клітинам шкіри голови, які виробляють меланін, і прискорює процес посивіння. Ультрафіолетові промені можуть порушити рівень кератину – білка, що зміцнює та захищає волосся.

Тепловий вплив

Подібно до сонця, занадто багато тепла може завдати шкоди клітинам шкіри голови. Більшість побутових фенів нагріваються до температури від 20°C до 60°C і на верхній межі цього діапазону вони можуть не лише пошкодити волосся, але й травмувати ніжні клітини шкіри та волосяні фолікули, які відповідають за вироблення меланіну. Це може призвести до зменшення пігментації в кожному пасмі волосся.

Читайте також: