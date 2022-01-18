Скранч знову в моді: все, що вам потрібно знати про гумки для волосся

Скранч знову в моді: все, що вам потрібно знати про гумки для волосся

Сьогодні їхня популярність не згасла і м'які гумки з тканини, оксамиту, шкіри й навіть із шовку можна знайти в будь-якому магазині.

Міленіали точно пам'ятають цей незвичайний аксесуар для волосся, який був таким популярним у 80-х і 90-х роках. Яскраві, різнокольорові, з принтами і без — яких тільки не було тканинних гумок у продажу. У них з'являлися актриси улюблених серіалів, моделі та співачки через що цю гумку, або, як її ще називають — скранч — хотіли всі дівчатка світу.

Гумка для волосся була запатентована 1987 року співачкою і піаністкою з нічного клубу Ромі Ревсона. Дівчині потрібна була гумка, яка б не псувала її волосся. Коли вона не змогла знайти відповідного варіанту, то взяла справу у свої руки. Сидячи вдома в Гемптоні, вона придумала концепт нашої улюбленої гумки для волосся. Надихнувшись поясом від своєї піжами, вона обшила тканину навколо гумки. Так народився перший прототип аксесуара для волосся в чорно-золотому стилі. До речі, він і її швейна машина виставлені в Смітсонівському музеї.

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Ревсона назвала цей декоративний аксесуар для волосся Scunci на честь свого домашнього іграшкового пуделя. Після того як у 1987 році вона отримала перший патент на дизайн, Ревсона продала ліцензію Scunci International, компанії з виробництва аксесуарів для волосся, яка спочатку назвала своє творіння Scünci. Пізніше компанія додала букву "r", бо вона звучала краще і її було легше вимовляти.

Їх стали використовувати фігуристки й гімнастки також вони продовжували залишатися в центрі уваги до середини 90-х років як невід'ємна частина таких шоу, як "Друзі", "Повний будинок" і в безлічі інших кінокартин. Цей аксесуар для волосся був також популярний серед жінок-космонавтів. У Смітсонівському національному музеї авіації і космонавтики є гумка для волосся, яку носила полковник Памела Мелрой як пілот космічного човника під час двох окремих місій на Міжнародну космічну станцію.

Резинка для волосся / Getty Images

Також особливою любов'ю до них відрізнялася і тодішня перша леді США Хіларі Клінтон, над якою навіть жартували через її появу зі скранчем на волоссі. Якось вона теж пожартувала, що їй слід назвати свої мемуари "Хроніки гумки для волосся".

До 2003 року гумки для волосся почали зникати. Модниці нульових вже відмовлялися від них, але хрест на скранчі поставила героїня серіалу "Секс у великому місті" — Керрі Бредшоу.

"Жодна жителька Нью-Йорка, яка себе поважає, не дозволить собі піти в ресторан із гумкою на голові", — заявила героїня серіалу.

Керрі Бредшоу

У 2014 році скранчі стали з'являтися на показах Ashish, Marc Jacobs, Rag & Bone і Louis Vuitton. Остаточно моду на широкі гумки 2018 року повернув дизайнер Демна Гвасалія, коли додав скранчі зі шкіри до круїзної колекції Balenciaga.

balenciaga.com/ua

скранч Balenciaga / balenciaga.com/ua

На сьогодні їхня популярність не згасла, і м'які гумки з тканини, оксамиту, шкіри і навіть з шовку можна знайти і у різних демократичних брендів. З ними виходять такі модниці, як Белла Хадід, Дуа Ліпа і Гейлі Бібер.

Хейлі Бібер / Getty Images

І не варто забувати, що любила цей аксесуар покійна суддя Рут Гінзбург.

Рут Гінзбург / Associated Press

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