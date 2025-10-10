Сливовий манікюр / © Credits

Видання Real Simple назвало його «найпопулярнішим кольором для осіннього манікюру» і ми цілком з цим згодні. Сливовий — це не просто тренд, а емоція сезону, де на перший план виходять теплі шарфи, кавові ранки та легка меланхолія жовтневих сутінків.

Сливовий — універсальний колір, який пасує майже всім відтінкам шкіри. Він може бути глибоко-бордовим, з фіолетовим підтоном або приглушено-ліловим, залежно від вашого настрою.

Майстри манікюру кажуть, що цей колір символізує впевненість, зрілість і жіночність без надмірності. А ще він чудово гармонує з осіннім гардеробом, від бежевих пальт до шкіряних курток.

Класичний сливовий

Просто, але вишукано. Два чи три шари лаку насиченого сливового тону і ви отримаєте елегантний, глянцевий манікюр, який личитиме і до офісного стилю, і до вечірньої сукні. Використовуйте топ із дзеркальним блиском або сатиновим ефектом для різного настрою.

«Котяче око»

Металізований блиск і магнітна глибина — тренд, який не здає позицій. Ефект «котяче око» створюється завдяки спеціальному магніту, який формує осяяну смужку світла. Такий дизайн має загадковий та дорогий вигляд, особливо у відтінках темного сливового чи винного.

Сливові завитки

Грайте з кольорами. Поєднайте глибокий сливовий із пастельним рожевим або молочним відтінком, створюють плавні хвилі. Такий манікюр має артистичний та легкий вигляд, чудово підходить тим, хто бажає кольору, але без драматизму.

Французький манікюр у сливовому стилі

Якщо ви віддаєте перевагу класиці, додайте сливовий акцент лише на кінчики нігтів. Це нова версія французького манікюру, яка поєднує стриманість і трендовість.

Мармуровий сливовий

Мармуровий ефект з поєднанням сливового, сірого та золотого створює містичний та витончений вигляд. Ідеально для поціновувачів артманікюру з нотками розкоші.

Сливовий з хромом

Якщо хочеться блиску — додайте сріблясте покриття поверх базового кольору. Осяяний хромовий фініш має футуристичний, але все ще жіночний вигляд.

Горошок і контраст

Сміливий варіант для тих, хто любить гру форм. Зробіть одну руку сливовою, іншу — бежевою чи сірою, а потім додайте контрастні крапки у протилежному кольорі. Весело, креативно та трендово.

Сливовий зі сріблястими іскорками

Глітер, дрібні зірочки чи золоті вкраплення — усе це додасть святковості навіть у похмурий день. Чудовий варіант для вихідних або передноворічного сезону.

Квітковий мінімалізм

Якщо ви шанувальниця стриманості, спробуйте нюдову основу з дрібними сливовими квітами чи крапками. Такий манікюр має ніжний, але характерний вигляд.

Поради

Вкоротіть нігті до середньої довжини, тоді колір не матиме надто драматичний вигляд.

Підберіть форму, наприклад, квадратна чи овальна найкраще підкреслять глибину відтінку.

Додайте аксесуарів у тон — наприклад, каблучку з аметистом або бордову сумку.

Сливовий манікюр — це не просто тренд. Це стан душі восени: спокійний та чуттєвий. Цей колір доречний і для ділових зустрічей, і для вечірніх побачень. А головне — такий манікюр завжди має стильний вигляд, навіть без додаткових акцентів.