Сплутаність волосся: як розв’язати цю проблему та зробити його гладеньким / © Credits

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Та не все втрачено: сучасні стилісти, трихологи та дерматологи мають безліч порад, як уникнути цієї неприємності та зберегти волосся здоровим, м’яким та легким у догляді, саме про ці поради у своїй статті розповіло видання Real Simple.

Причини сплутаності волосся

Нерегулярне розчісування. Звучить просто, але ігнорування щоденного розчісування — перший крок до проблеми. Особливо, якщо не розчісувати волосся перед сном або після активного дня. Кожен рух, вітер, тертя з одягом — усе це викликає мікровузли, які з часом лише поглиблюються.

Сухість і пошкодження. Пошкоджене волосся має відкриту кутикулу (зовнішній шар волосини), це сприяє тертю між пасмами. Після частого фарбування, знебарвлення чи використання гарячих інструментів (фену, плойки) волосся втрачає природну вологу, стає шорстким — і частіше сплутується.

Залишки засобів. Недостатньо змиваючи шампуні, кондиціонери, муси чи лак для волосся, ви залишаєте на поверхні пасом липкий шар, який лише ускладнює розчісування. Тому подвійне миття голови — вже не тренд, а потреба.

Посічені кінчики . Пошкоджені, ламкі кінчики буквально «чіпляються» одне за одного та утворюють вузли. Якщо регулярно не підстригати волосся, навіть найкращі засоби не допоможуть уникнути сплутаності.

Текстура волосся. На жаль, природу не обдуриш. Тонке, хвилясте чи кучеряве волосся частіше плутається, ніж густе чи пряме. Але правильний догляд може згладити ці особливості.

Профілактика: як запобігти сплутанню волосся

Правильне та регулярне розчісування

Розчісуйте волосся 1–2 рази на день, особливо перед сном. Використовуйте щітку, яка підходить саме вашому типу волосся:

Тонке — м’яка щетина з кабана.

Грубе чи кучеряве — нейлонова щетина.

Нормальне чи змішане — щітка з комбінованими щетинками.

Порада: починайте з кінчиків і поступово розчісуйте вверх — це зменшує ризик обламування волосся.

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Використання кондиціонера (з розчісуванням)

Після кожного миття голови використовуйте кондиціонер. Ще краще — розчісуйте волосся прямо з кондиціонером на ньому. Це дозволяє пасмам легше ковзати та рівномірно розподіляти зволоження. Для цього ідеально підходить гребінець із широкими зубцями.

Спіть на шовковій наволочці

Бавовна створює тертя, яке травмує волосся вночі. Шовк або атлас дозволяють пасмам «ковзати» та зменшувати сплутування. Також радимо збирати волосся у вільну косу чи хвіст перед сном.

Очищення без залишків

Раз на тиждень використовуйте глибокоочисний шампунь або скраб для шкіри голови, щоб позбутись залишків засобів. Не забувайте ретельно змивати всі продукти, особливо після використання лаків або пінок.

Регулярне підстригання

Підрізайте кінчики кожні 6–8 тижнів — це проста звичка, яка рятує волосся від посічення й сплутування.

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Як правильно розплутати волосся

Не панікуйте та дійте обережно:

Не смикайте сухе волосся. Перед розчісуванням нанесіть олію (кокосову, арганову чи мигдальну) або спрей для розплутування. Розділіть волосся на секції. Почніть з кінчиків, поступово підіймайтесь до коренів. Будьте терплячими. Навіть якщо здається, що вузол не піддається, не рвіть волосся — це лише погіршить ситуацію.

Сплутане волосся — це не лише естетична проблема, а й сигнал, що йому бракує зволоження, захисту чи правильного догляду. Використовуйте щітки, кондиціонери, олії та наволочки з розумом і ваше волосся буде не лише гарним на вигляд, а й здоровим на дотик.