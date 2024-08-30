Стиль 2000-х: зачіска минулого, що знову повертається у моду

Зачіски початку XXI століття знову нагадують про себе. Фешнблогери надихаються минулим для створення модної сучасності.

Видання Stylist розповіло, що ностальгічні тенденції щодо зачісок навіяли нам забутий тренд 2000-х - подовжений бічний чубчик. Якщо погортати соціальні мережі, можна помітити, що багато фешнблогерів почали робити зачіски з подовженим чубчиком.

Майже на кожному шкільному фото з початку тисячоліття можна побачити характерний стиль зачіски з бічним проділом і часто довгим чубчиком. Згадайте, наприклад, близнючок Олсен, Гіларі Дафф і Ріанну тих часів.

Останніми роками мода "сторонилася" зачіски з бічним проділом на користь симетричного проділу. Однак, коли джинси з низьким посадженням та кумедні футболки з дитячими надписами повернулися у моду, міленіали вже знали, що настане час бічного проділу з подовженим чубчиком.

Цей стиль передбачає зачіску з чубчиком, що є довшим ніж традиційний. Він зазвичай починається з бічної частини голови та закриває лише половину чола. Його часто роблять по діагоналі, повторюючи природний вигин лінії волосся.

Серед зірок, які зараз носять таку зачіску, ви впізнаєте Дженну Ортегу, Беллу Хадід, Дженіфер Гарнер і Зендею.

Прихильникам цього ностальгічного тренду буде приємно дізнатися, що цей стиль універсальний, хоча він пасуватиме не кожному. Все залежить від форми вашого чола. Якщо у вас невисоке чоло, то такий чубчик може постійно потрапляти в очі. Це непрактично та буде викликати постійний дискомфорт.

Якщо ж говорити про укладання такого чубчика, то основним правилом є те, що сушити його треба, направляючи в протилежний бік від того, в який ви плануєте його укладати. Використовуйте щітку, щоб висушити спочатку коріння волосся, а потім за допомогою круглої щітки, надайте потрібну форму.

Якщо ж ви хочете мати більш гламурну зачіску, як от у Кім Кардашян, наприклад, використовуйте дуже велику круглу щітку, щоб надати чубчику трохи обʼєму, починаючи від коренів. Нанесіть спрей на коріння для додаткової фіксації та об’єму.

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