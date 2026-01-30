Шерон Стоун / © Associated Press

Новий рік не обов’язково починати зі списку обіцянок. Іноді достатньо нового образу, щоб відчути той самий ефект «чистого аркуша». Манікюр, макіяж, стрижка — найшвидші способи освіжити себе без кардинальних рішень.

Видання Real Simple розповіло, якщо піксі здається занадто сміливою, а класичний боб — надто передбачуваним, біксі ідеально балансує між цими двома крайнощами.

Що таке біксі

Принцеса Діана / © Getty Images

Назва може звучати трохи грайливо, але все максимально логічно, біксі — це поєднання боба та піксі. Це коротка, багатошарова стрижка, яка поєднує:

об’єм і легкість піксі

універсальну довжину боба

Вперше біксі була на піку популярності у 90-х — згадайте принцесу Діану, Вайнону Райдер, Мег Раян, Ґвінет Пелтроу та Камерон Діаз. У 2026-му вона повертається в оновленій версії, а саме, м’якший, природніший та максимально невимушений вигляд.

Чому біксі знову популярна

Шерон Стоун / © Associated Press

Головна перевага цієї стрижки — її універсальність.

Підходить різним типам волосся. Біксі має чудовий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

Дає об’єм. Завдяки шарам стрижка додає повноти навіть тонкому волоссю. Ви отримуєте об’єм піксі, але з довжиною боба.

Легко відростає. На відміну від класичного боба, біксі не має важкого вигляду та красиво «росте», не вимагає постійних походів до салону.

Не має вікових обмежень. Так, вона має ефектний вгляд на молодих дівчатах, але не менш стильний на жінках 50+ і 60+ років. Доказом того є Шерон Стоун, яка має сучасний та впевнений вигляд із короткою довжиною.

Що сказати майстру в салоні

Вайнона Райдер / © Associated Press

Щоб отримати ідеальний біксі, варто прийти з прикладами та чітким запитом. Попросіть:

довжину приблизно на рівні підборіддя (можна коротше чи трохи довше)

короткі, рвані шари у зоні маківки та з боків

кілька подовжених пасом біля обличчя

Далі — персоналізація:

глибокий боковий проділ

злегка скуйовджена текстура

або гладкий, мінімалістичний фініш

Майстер підкаже, як робити укладання вдома, зазвичай достатньо текстурного воску, крему чи гелю.

Мег Раян / © Associated Press

Кемерон Діас і Келвін Кляйн / © Associated Press

Геллі Беррі / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Біксі — це не просто модна стрижка, а філософія сучасної краси, мати зібраний вигляд, але не витрачати години перед дзеркалом. Вона легка, універсальна, освіжаюча та ідеально вписується у ритм 2026 року.