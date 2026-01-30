- Дата публікації
-
- Категорія
- Салон краси
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 2 хв
Стрижка біксі — зірковий тренд 2026 року, який може стати ідеальним саме для вас
Менше укладання — більше стилю. Якщо на початку року вам хочеться оновлення, але без радикальних експериментів, у світі краси вже є відповідь. Стрижка біксі, гібрид боба та піксі, стрімко вривається у 2026 рік і стає улюбленицею тих, хто цінує невимушену елегантність, легкість і сучасний настрій.
Новий рік не обов’язково починати зі списку обіцянок. Іноді достатньо нового образу, щоб відчути той самий ефект «чистого аркуша». Манікюр, макіяж, стрижка — найшвидші способи освіжити себе без кардинальних рішень.
Видання Real Simple розповіло, якщо піксі здається занадто сміливою, а класичний боб — надто передбачуваним, біксі ідеально балансує між цими двома крайнощами.
Що таке біксі
Назва може звучати трохи грайливо, але все максимально логічно, біксі — це поєднання боба та піксі. Це коротка, багатошарова стрижка, яка поєднує:
об’єм і легкість піксі
універсальну довжину боба
Вперше біксі була на піку популярності у 90-х — згадайте принцесу Діану, Вайнону Райдер, Мег Раян, Ґвінет Пелтроу та Камерон Діаз. У 2026-му вона повертається в оновленій версії, а саме, м’якший, природніший та максимально невимушений вигляд.
Чому біксі знову популярна
Головна перевага цієї стрижки — її універсальність.
Підходить різним типам волосся. Біксі має чудовий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.
Дає об’єм. Завдяки шарам стрижка додає повноти навіть тонкому волоссю. Ви отримуєте об’єм піксі, але з довжиною боба.
Легко відростає. На відміну від класичного боба, біксі не має важкого вигляду та красиво «росте», не вимагає постійних походів до салону.
Не має вікових обмежень. Так, вона має ефектний вгляд на молодих дівчатах, але не менш стильний на жінках 50+ і 60+ років. Доказом того є Шерон Стоун, яка має сучасний та впевнений вигляд із короткою довжиною.
Що сказати майстру в салоні
Щоб отримати ідеальний біксі, варто прийти з прикладами та чітким запитом. Попросіть:
довжину приблизно на рівні підборіддя (можна коротше чи трохи довше)
короткі, рвані шари у зоні маківки та з боків
кілька подовжених пасом біля обличчя
Далі — персоналізація:
глибокий боковий проділ
злегка скуйовджена текстура
або гладкий, мінімалістичний фініш
Майстер підкаже, як робити укладання вдома, зазвичай достатньо текстурного воску, крему чи гелю.
Біксі — це не просто модна стрижка, а філософія сучасної краси, мати зібраний вигляд, але не витрачати години перед дзеркалом. Вона легка, універсальна, освіжаюча та ідеально вписується у ритм 2026 року.