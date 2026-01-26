- Дата публікації
Категорія
- Салон краси
316
2 хв
Сучасні зачіски для жінок 60+ — зіркова добірка
Забудьте про застарілі «правила»: більше не потрібно обстригати волосся до мінімуму чи примусово робити кучері. Сучасні стилі дозволяють обирати довжину, текстуру та форму, яка підкреслює вашу індивідуальність та природну красу.
Колись існувало невимовне «правило», що жінка після певного віку повинна носити коротку кучеряву стрижку. Сьогодні все змінилося. Стилісти радять сучасні зачіски, які не залежать від віку та дозволяють експериментувати з довжиною, об’ємом та текстурою, про це розповіло видання Real Simple.
Ваш стиль волосся може підкреслювати як класичну елегантність, так і свободу та грайливість, а правильна стрижка допоможе мати молодий та доглянутий вигляд у будь-якому віці.
Довге та хвилясте волосся
Довжина та текстура волосся мають значення для кожного типу обличчя. Якщо вам комфортно з довгим волоссям — носіть його будь-якого віку. Варто додавати довгі шари чи навіть легкі накладки для додаткового об’єму та руху.
М’який та розпатланий лоб
Середня довжина з багатою текстурою створює легкий та невимушений образ. Використовуйте ваші природні хвилі чи формуйте їх плойкою, а спрей для текстури додасть «живого», пляжного ефекту.
Хвилі до плечей
Універсальний варіант для будь-яких подій, від вечірнього виходу до прогулянки з друзями. Легкі хвилі та шари, підібрані під форму обличчя, додають об’єму та м’якості.
Класичний піксі
Смілива та ультракоротка стрижка, яка легко укладається. Ідеальна для активних жінок або тих, хто любить експериментувати. Піксі підкреслює риси обличчя та додає образу сучасності.
Гладкий боб
Сучасний, гладкий боб створює елегантність і вимагає мінімум щоденного догляду. Для ідеального ефекту — праска для вирівнювання та засіб для блиску.
Шари та боковий проділ
М’які шари та легкі кінці додають об’єму, руху та підкреслюють обличчя. Глибокий боковий проділ додає сучасності та стилю.
«Old Money» боб
Боб у стилі 90-х із сучасним підходом: тупі кінчики та легкі шари створюють елегантний та доглянутий вигляд, який має розкішний та стриманий вигляд.
Біксі
Комбінація бобу та піксі — універсальний варіант для всіх типів волосся та обличчя. Можна робити гладким або підкреслювати хвилясту текстуру.
Вік не обмежує стиль. Головне — знайти зачіску, яка підкреслює вашу індивідуальність, комфорт та природну красу. Сучасні стилі дозволяють мати стильний та доглянутий вигляд у будь-якому віці. Експериментуйте і ваше волосся стане справжньою візитівкою вашого образу.