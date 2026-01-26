Шерон Стоун / © Associated Press

Колись існувало невимовне «правило», що жінка після певного віку повинна носити коротку кучеряву стрижку. Сьогодні все змінилося. Стилісти радять сучасні зачіски, які не залежать від віку та дозволяють експериментувати з довжиною, об’ємом та текстурою, про це розповіло видання Real Simple.

Ваш стиль волосся може підкреслювати як класичну елегантність, так і свободу та грайливість, а правильна стрижка допоможе мати молодий та доглянутий вигляд у будь-якому віці.

Довге та хвилясте волосся

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Довжина та текстура волосся мають значення для кожного типу обличчя. Якщо вам комфортно з довгим волоссям — носіть його будь-якого віку. Варто додавати довгі шари чи навіть легкі накладки для додаткового об’єму та руху.

М’який та розпатланий лоб

Мег Раян / © Associated Press

Середня довжина з багатою текстурою створює легкий та невимушений образ. Використовуйте ваші природні хвилі чи формуйте їх плойкою, а спрей для текстури додасть «живого», пляжного ефекту.

Хвилі до плечей

Гелен Міррен / © Associated Press

Універсальний варіант для будь-яких подій, від вечірнього виходу до прогулянки з друзями. Легкі хвилі та шари, підібрані під форму обличчя, додають об’єму та м’якості.

Класичний піксі

Шерон Стоун / © Associated Press

Смілива та ультракоротка стрижка, яка легко укладається. Ідеальна для активних жінок або тих, хто любить експериментувати. Піксі підкреслює риси обличчя та додає образу сучасності.

Гладкий боб

Іман / © Associated Press

Сучасний, гладкий боб створює елегантність і вимагає мінімум щоденного догляду. Для ідеального ефекту — праска для вирівнювання та засіб для блиску.

Шари та боковий проділ

Джейн Фонда / © Associated Press

М’які шари та легкі кінці додають об’єму, руху та підкреслюють обличчя. Глибокий боковий проділ додає сучасності та стилю.

«Old Money» боб

Анджела Бассет / © Associated Press

Боб у стилі 90-х із сучасним підходом: тупі кінчики та легкі шари створюють елегантний та доглянутий вигляд, який має розкішний та стриманий вигляд.

Біксі

Гленн Клоуз / © Associated Press

Комбінація бобу та піксі — універсальний варіант для всіх типів волосся та обличчя. Можна робити гладким або підкреслювати хвилясту текстуру.

Вік не обмежує стиль. Головне — знайти зачіску, яка підкреслює вашу індивідуальність, комфорт та природну красу. Сучасні стилі дозволяють мати стильний та доглянутий вигляд у будь-якому віці. Експериментуйте і ваше волосся стане справжньою візитівкою вашого образу.