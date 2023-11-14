Суперлайфгак: як візуально додати об'єму волоссю у хвості

Блогерка Айше Аджун веде свій б'юті-блог у ТікТок, де ділиться ідеями зачісок. В останньому відео красуня продемонструвала одну хитрість, яка зробить ваш звичайний хвіст супероб'ємним.
Найголовніше, що це швидко, просто і не потребує ніяких додаткових засобів, окрім резинки для волосся.
- Для цього зав'яжіть стандартний хвіст на потилиці, як показує Айше, закріпивши його резинкою на два оберти.
- Після цього розділіть хвіст на верхню і нижню частини та зафіксуйте додатково верхню частину третім обертом резинки.
- Після цього підтягніть хвіст та поправте верхню частину.
Така хитрість миттєво візуально створить додатковий об'єм вашому волоссю.
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Раніше ми описували топ-3 ідеї, як сховати чубчик, не зіпсувавши вигляд зачіски.
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