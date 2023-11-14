Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Суперлайфгак: як візуально додати об'єму волоссю у хвості

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
221
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Суперлайфгак: як візуально додати об'єму волоссю у хвості

Як додати об'єму хвосту / Фото: Credits

Блогерка Айше Аджун веде свій б'юті-блог у ТікТок, де ділиться ідеями зачісок. В останньому відео красуня продемонструвала одну хитрість, яка зробить ваш звичайний хвіст супероб'ємним.

Найголовніше, що це швидко, просто і не потребує ніяких додаткових засобів, окрім резинки для волосся.

  • Для цього зав'яжіть стандартний хвіст на потилиці, як показує Айше, закріпивши його резинкою на два оберти.
  • Після цього розділіть хвіст на верхню і нижню частини та зафіксуйте додатково верхню частину третім обертом резинки.
  • Після цього підтягніть хвіст та поправте верхню частину.

Така хитрість миттєво візуально створить додатковий об'єм вашому волоссю.

@ayseacun_ Easy Ponytail Hack #ponytailhairstyle #hairhacks #hairideas #hairtrends #volumehair #easyhairstyles #hairtok2023 #tipsandtricks ♬ Say It Right - Sped Up Remix - Nelly Furtado & Speed Radio

Раніше ми описували топ-3 ідеї, як сховати чубчик, не зіпсувавши вигляд зачіски.

Читайте також:

Усе про догляд за волоссям та шкірою голови взимку

Усе про догляд за волоссям та шкірою голови взимку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація