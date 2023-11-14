Суперлайфгак: як візуально додати об'єму волоссю у хвості

Блогерка Айше Аджун веде свій б'юті-блог у ТікТок, де ділиться ідеями зачісок. В останньому відео красуня продемонструвала одну хитрість, яка зробить ваш звичайний хвіст супероб'ємним.

Найголовніше, що це швидко, просто і не потребує ніяких додаткових засобів, окрім резинки для волосся.

Для цього зав'яжіть стандартний хвіст на потилиці, як показує Айше, закріпивши його резинкою на два оберти.

Після цього розділіть хвіст на верхню і нижню частини та зафіксуйте додатково верхню частину третім обертом резинки.

Після цього підтягніть хвіст та поправте верхню частину.

Така хитрість миттєво візуально створить додатковий об'єм вашому волоссю.

Раніше ми описували топ-3 ідеї, як сховати чубчик, не зіпсувавши вигляд зачіски.

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