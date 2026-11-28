Святковий макіяж після 40 років / © Credits

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Видання HELLO! розповіли про ефектні хитрики, які допоможуть створити стильний вечірній образ і додати святковому настрою трохи яскравості. Адже хто сказав, що святковий макіяж обов’язково має бути стриманим, а після 40 років краще уникати насичених кольорів. Насправді яскраві акценти можуть мати дуже елегантний вигляд у будь-якому віці. Головне — знайти баланс між виразністю та природністю.

У центрі уваги — естетика 1970–1980-х років, а саме, насичені відтінки помади, кольорові стрілки, делікатне сяйво та рум’яна, які підкреслюють риси обличчя.

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Смарагдове підведення та червона помада для тих, хто любить акценти

Один із найефектніших образів — поєднання насиченої червоної помади та смарагдового підведення. Секрет його привабливості — у правильному розподілі кольору, бо яскраві акценти не перевантажують обличчя, а доповнюють один одного.

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Щоб повторити цей хитрик, нанесіть кольоровий олівець на зовнішню третину верхньої повіки біля лінії росту вій, а потім злегка розтушуйте його пензликом у напрямку до центру. Для першого експерименту можна обрати не лише смарагдовий, а й темно-синій чи м’який сірий відтінок.

Червону помаду необов’язково наносити щільним шаром, спочатку спробуйте розподілити її подушечками пальців і створити легший ефект.

Сяйлива шкіра та делікатний золотий акцент для прихильниць тихої розкоші

Другий б’юті-образ — приклад стриманого вечірнього гламуру. Тут головну роль відіграє доглянута шкіра з природним сяйвом, а макіяж очей залишається делікатним. Варто починати з якісної підготовки шкіри та підібрати тональну основу, яка створює рівномірне, проте не надто щільне покриття.

На повіки можна нанести світлі золотисті тіні, а зовнішні кутики підкреслити холоднішим і трохи темнішим відтінком. Завершити образ допоможе акуратна стрілка вздовж верхньої лінії вій та помада ягідного чи бордового кольору.

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Персиково-коралові губи з глянцевим фінішем для романтичного святкового настрою

Якщо насичена матова помада здається занадто сміливим рішенням, зверніть увагу на персикові та коралові відтінки з легким блиском. Цей хитрик додає образу свіжості та не потребує ідеально чітких контурів. Змішайте трохи улюбленої помади з прозорим блиском на тильному боці долоні, а потім нанесіть суміш на губи. Так колір залишиться виразним, але матиме м’якший та природніший вигляд. Додатковий акцент — виразні вигнуті брови, які візуально відкривають погляд.

Рожеві рум’яна та яскравий контур губ для тих, хто не боїться експериментів

Четвертий образ — найсміливіший у цій добірці. Тут доречні насичені відтінки помади, виразний контур губ і рожеві рум’яна.

Однак є один секрет, адже замість сухих текстур краще обрати кремові рум’яна. Нанесіть трохи засобу на яблучка щік, а залишки розтушуйте вище, уздовж вилиць. Це допоможе створити свіжий ефект і додати обличчю об’єму.

Для губ можна використати кольоровий олівець із чітким контуром або прозорий олівець, якщо хочеться м’якшого результату без виразної межі.

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Головний б’юті-урок цієї святкової зими — не боятися кольору та не обмежувати себе віковими правилами. Смарагдове підведення, червона помада, сяйлива шкіра чи рожеві рум’яна можуть стати саме тим акцентом, якого бракує вашому вечірньому образу. А найкращий макіяж — той, у якому ви дивитеся у дзеркало та знаєте, що вам це справді личить.

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