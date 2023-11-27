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Свята наближаються: топ-3 зачіски з бантом

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
17
Час на прочитання
1 хв
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Свята наближаються: топ-3 зачіски з бантом

Топ-3 зачісок з бантом / Фото: Credits

Блогерка Морган у своєму Instagram-блозі поділилась відео-інструкціями оригінальних зачісок із застосуванням бантів.

Варіант перший

  • Вам знадобиться затискач "краб", на який зав'яжіть широку стрічку бантом.
  • Далі відділіть верхню частину волосся, зберіть та зав'яжіть резинкою.
  • Хвіст підніміть, утворивши петлю та зафіксуйте застискачем, як показала блогерка.

Варіант другий 

  • В цьому випадку вам знадобиться шпилька-банан, до якої також прив'яжіть стрічку.
  • Накрутіть волосся та зберіть та прочешіть, щоб надати об'єму.
  • Зберіть його в хвіст і зафіксуйте шпилькою.

Варіант третій

  • Вам знадобиться шпилька-автомат, до якої прив'яжіть бант з широкої стрічки.
  • Накрутіть волосся плойкою та розділіть кучері для надання об'єму.
  • Лишіть пасма чолки та зберіть на потилиці верхню частину волосся.
  • Зафіксуйте на потилиці шпилькою-автомат.

Нагадаємо, раніше Морган поділилась відео, де показала 5 зачісок із затискачем "краб".

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Дата публікації
Перегляди
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