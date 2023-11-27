Свята наближаються: топ-3 зачіски з бантом

Блогерка Морган у своєму Instagram-блозі поділилась відео-інструкціями оригінальних зачісок із застосуванням бантів.
Варіант перший
- Вам знадобиться затискач "краб", на який зав'яжіть широку стрічку бантом.
- Далі відділіть верхню частину волосся, зберіть та зав'яжіть резинкою.
- Хвіст підніміть, утворивши петлю та зафіксуйте застискачем, як показала блогерка.
Варіант другий
- В цьому випадку вам знадобиться шпилька-банан, до якої також прив'яжіть стрічку.
- Накрутіть волосся та зберіть та прочешіть, щоб надати об'єму.
- Зберіть його в хвіст і зафіксуйте шпилькою.
Варіант третій
- Вам знадобиться шпилька-автомат, до якої прив'яжіть бант з широкої стрічки.
- Накрутіть волосся плойкою та розділіть кучері для надання об'єму.
- Лишіть пасма чолки та зберіть на потилиці верхню частину волосся.
- Зафіксуйте на потилиці шпилькою-автомат.
Нагадаємо, раніше Морган поділилась відео, де показала 5 зачісок із затискачем "краб".
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