Техніка м’якого розтушовування коренів / © Credits

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Сучасні тренди у фарбуванні волосся дедалі більше відходять від ідеально рівних кольорів та чітких меж. На зміну їм приходять природність, м’які переходи та ефект волосся, яке має дорогий вигляд без зайвих зусиль, про це розповіло видання NewBeauty.

Саме тому техніка м’якого розтушовування коренів або «Root Melting» стаоа однією із найобговорюваніших б’юті-трендів останнього часу. Техніка активно набирає популярності у соцмережах, а колористи називають її одним із найкращих рішень для тих, хто хоче зберегти красивий колір волосся надовго без частої корекції.

Головний секрет техніка м’якого розтушовування коренів полягає у тому, що відростання волосся стає майже непомітним, а колір має максимально натуральний вигляд.

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Що таке техніка м’якого розтушовування коренів

Техніка м’якого розтушовування коренів передбачає плавне поєднання темнішого відтінку біля коренів зі світлішими пасмами по довжині волосся. Завдяки цьому зникає чітка межа між натуральним кольором і фарбованою частиною. У результаті ви отримуєте м’який градієнт, який створює той самий ефект «дорогого» та природного волосся, ніби колір сформувався сам собою під впливом сонця.

Техніку м’якого розтушовування коренів найчастіше застосовують після освітлення волосся. Вона допомагає делікатно розмити лінію біля коренів і зробити перехід між відтінками практично непомітним.

Популярність цієї техніки

Одна з головних причин її популярності — це практичність. На відміну від традиційного освітлення, де корені які відросли швидко утворюють помітну контрастну смугу, тут колір поступово переходить від темнішого до світлішого. Завдяки цьому волосся залишається значно довше доглянутим.

Серед основних переваг техніки максимально природний вигляд, плавний перехід між відтінками, менш помітне відростання коренів, рідші візити до салону для корекції кольору, ефект об’ємного та багатовимірного фарбування.

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Саме тому техніку м’якого розтушовування коренів часто обирають жінки, які хочуть мати стильне фарбування без необхідності оновлювати його кожні кілька тижнів.

Техніка м’якого розтушовування коренів або балаяж

Через схожий результат їх часто плутають, хоча насправді це різні техніки, які чудово працюють у парі.

Балаяж — це спосіб освітлення волосся, коли колорист вручну наносить фарбу чи освітлювач на окремі пасма для створення природних світлих акцентів.

Техніка м’якого розтушовування коренів, своєю чергою, не є освітленням, це фінальний етап фарбування, який допомагає пом’якшити перехід біля коренів, додати кольору глибини та зробити загальний результат природнішим.

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Іншими словами, балаяж створює світлі відблиски, а техніка м’якого розтушовування коренів допомагає об’єднати всі відтінки в єдину гармонійну картину.

Кому підійде

Вона стане чудовим вибором для тих, хто освітлює волосся чи робить мелірування, хоче мати природний вигляд без різких контрастів, прагне скоротити кількість походів до колориста, любить ефект сонячних відблисків у волоссі чи віддає перевагу сучасним трендам на природність.

Втім, як і з будь-яким фарбуванням, експерти рекомендують спочатку проконсультуватися зі своїм колористом. Саме фахівець допоможе визначити, чи підійде вам м’яке розтушовування коренів окремо чи у поєднанні з балаяжем для досягнення бажаного результату.

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