Топ-10 корейських трендів у манікюрі, від яких неможливо відвести погляду / © Credits

Реклама

Від надреалістичних 3D-дизайнів до мінімалістичних ніжних відтінків — корейський манікюрний стиль диктує глобальні тренди.

Видання Real Simple розповіло, що корейські тренди давно стали синонімом інноваційності та точності, і нігті тут не виняток. Корейські майстри манікюру експериментують із:

текстурою: глянець, оксамит, 3D-елементи

кольорами: від ніжних пастельних до сміливих кислотних відтінків

формами: класичні овали, прямокутники та «скульптурні» дизайни

Якщо ви хочете оновити свій образ або просто здивувати подруг на наступному бранчі, ці тренди точно надихнуть.

Реклама

Дизайн нігтів із вертикальним акцентом

Цей тренд грає з негативним простором у сміливий спосіб. На нігті малюють смужку, яка створюючи ефектний акцентний контраст, який миттєво привертає увагу.

«Роса» на нігтях

Так звані «3D-нігті» нагадують краплі роси. Прозорі, желеподібні куполи можна робити на будь-якому кольорі, від прозорого мінімалізму до яскравого слайму.

Манікюр з ефектом рум’янцю

М’які рожеві та персикові відтінки з градієнтом від центру нігтя до країв створюють ефект «рум’янцю». Глянсовий топ додає нігтям сяйва та свіжості.

Об’ємний нейл-арт

Надихайтеся текстурою та об’ємом: кристали, перлини, камінці чи інші декорації перетворюють нігті на мінішедеври. Для повсякденного образу достатньо декількох акцентів.

Реклама

Глянцевий прозорий градієнт

Тренд на прозорі, глянцеві градієнти, схожі на рідкий сироп. Має ніжний та природний вигляд, легко поєднується з будь-яким кольором і дозволяє регулювати глибину відтінку.

Поєднання текстур

Максималістичний тренд: глітер, перламутр, глянець і 3D-елементи змішуються на одному нігті та створюють мініатюрний витвір мистецтва.

Оксамитовий манікюр

Так зване «котяче око» з магнітним гель-лаком імітує оксамитову тканину. Залежно від кута світла, нігті змінюють відтінки, додають манікюру люксового вигляду.

Градієнтний манікюр

М’які перехідні кольори, схожі на акварель, створюють ніжний та ефемерний ефект. Можна додати блискітки чи легкий глітер для святкового настрою.

Реклама

Манікюр із хромовим переливом

Поєднує градієнт із дзеркальним хромованим ефектом. Створює «ореол» на нігті та має одночасно сучасний та мінімалістичний вигляд.

Нігті з ефектом мильних бульбашок

Мінімалістичні ніжні нігті з молочною чи пастельною прозорою базою, з ефектом «мильних бульбашок». Мають делікатний, свіжий та природний вигляд.

Корейські манікюрні тренди доводять, що нігті — це не лише деталь образу, а повноцінне мистецтво. У 2026 році головне правило просте — не бійтеся експериментів, адже кожен ніготь — це маленький витвір вашої індивідуальності.