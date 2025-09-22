Топ-12 цікавих дизайнів нігтів, які подарують вам осінній настрій / © Credits

У моді цієї осені — глибокі відтінки вина, шоколаду та смарагду, малюнки з природними мотивами, золото та, звичайно ж, символи осені: гарбузи, гриби й листя. Видання Real Simple зібрало 12 трендових ідей манікюру, які допоможуть вам підкреслити індивідуальність і відчути дух сезону.

Черепаховий візерунок

Найпопулярніший тренд осені. Теплі коричневі переливи створюють глибину та мають надзвичайно елегантний вигляд. Такий дизайн підходить і для коротких, і для довгих нігтів.

Осіння райдуга

Якщо не можете обрати колір, зробіть «райдугу» у приглушених відтінках, наприклад, теракота, оливковий, гірчичний чи бордо. Кожен ніготь — у своєму кольорі, але всі разом створюють гармонійний образ.

Осінні символи

Жолуді, соняшники, листя та навіть гілочки — маленькі акценти, які одразу створюють настрій. Найкращий вигляд мають на нюдовій основі.

Оливка

Оливковий — колір номер один цієї осені. А у поєднанні з шаховим принтом він має стильний та неординарний вигляд.

Ліс із грибами

Маленькі мухомори чи боровики на нігтях, чому б ні. Майстри радять малювати гриби у стилі «олійного живопису», щоб створити ефект глибини.

Золотий горох

Мінімалізм, який завжди має святковий вигляд. Прозора чи нюдова база та дрібні золоті цятки. Чудово пасує для вечірнього образу.

Бордові квіти

Осінь теж має свої квіти — айстри, хризантеми, жоржини. Додайте бордові та золоті відтінки, щоб поєднати флористику з теплими тонами сезону.

Абстракція у нейтральних тонах

Теракота, беж, шоколад і сіро-зелений у поєднанні з асиметричними візерунками дають ефект ретро-каменю. Дуже трендовий варіант.

Манікюр із гарбузиком

Можна поєднати французький манікюр з малюнком гарбуза на одному акцентному нігті.

Осіннє листя

Ніжний дизайн, наприклад, шоколадна база та золотисті чи бежеві листочки. Має витончений та водночас святковий вигдяд.

Фланель і бантики

Манікюр у стилі затишку: картатий візерунок на кількох нігтях і маленькі бантики. Дуже «теплий» дизайн, який чудово пасує на короткі нігті.

«Аура» у винних відтінках

Цей тренд з плавними переходами кольорів цього сезону роблять у винному, смарагдовому чи теракотовому відтінках. Має сучасний та дорогий вигляд.

Поради

Форма нігтів: цієї осені актуальні м’який квадрат і мигдаль.

Довжина: середня та коротка вважаються найпрактичнішими.

Фініш: матове покриття додає елегантності навіть простим відтінкам.

Догляд: використовуйте олійку для кутикули, вона допоможе зберегти шкіру та зробить ваш манікюр акуратнішим.

Осінній манікюр — це не лише про красу, а й про настрій. Він може бути яскравими та грайливими, чи стриманими та стильними. Обирайте те, що відповідає вашому характеру і ваші руки стануть справжньою прикрасою цього сезону.