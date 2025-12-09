Топ-18 варіантів святкового манікюру: добірка цікавих ідей до Грінчмаса

Топ-18 варіантів святкового манікюру / © Credits

Від вечірок у кумедних різдвяних світшотах до елегантних святкових бранчів і коктейльних вечорів, ніщо так не створює настрою, як правильний манікюр. Видання Real Simple зібрало для вас 18 ідей манікюру, які зроблять ваші руки центром уваги цієї зими. Вибирайте класичні мотиви, сучасні інтерпретації чи грайливі варіанти, і нехай ваші нігті говорять самі за себе.

Різдвяне «Котяче Око»

Тренд сезону отримав святкову версію: червоно-зелене омбре, яке має одночасно ефектний та святковий вигляд. Ідеально для тих, хто любить поєднувати сучасні техніки з класичними кольорами.

Різдвяна клітинка

Класична різдвяна клітинка у стилі Ralph Lauren. Все, що потрібно — терпляча рука, тонкий пензлик і кілька насичених кольорів, наприклад, бордо і темно-зелений. Стильно, традиційно та по-святковому.

Зимові мотиви

Листя та сніжинки — ідеально для тих, хто хоче підкреслити святковий настрій без зайвої яскравості.

Пряниковий чоловічок

Манікюр із усміхненим маленьким пряним чоловічком на фоні яскравої зелені та сніжинок. Солодко, мило та по-справжньому новорічно.

Золотий Санта

Старий добрий Санта у золотому костюмі з чорним ремінцем. Решта нігтів — золотий хром. Ідеально для тих, хто любить яскраві святкові акценти.

Мінімалістична нейтральність

Теплі кремові, бежеві та лате-відтінки з акцентами у вигляді сніжинок або бантиків. Для тих, хто цінує елегантність і стриманість.

Ковбойське Різдво

Червоні нігті, Санта у ковбойському капелюсі та святкові чоботи зі святковими вогнями. Для тих, хто любить гумор і нестандартний підхід.

Цукрова тростинка

Пудровий рожевий фон із маленькими червоно-білими смужками у вигляді зігнутої цукерки. Весело та мило для молодіжних свят.

Рожевий Рудольф

Світло-рожевий, білий та золотий із 3D сніжинками і милим оленем Рудольфом із червоним носом. Солодко, ніжно та чарівно.

Блискучий Грінч

Зелений із осяяним обличчям Грінча, який тримає іграшку з написом «NO». Яскраво та креативно, щоб привертати увагу на святкових вечірках.

Бежева святковість

Ніжні кремові та світло-коричневі тони з мотивами сніжинок, пряників і ялинок. Мінімалістично, але з характером.

Снігові ялинки

Французький манікюр із білою основою та маленькими декорованими ялинками на кожному нігті. Святково та атмосферно.

Хромовані зорі

Срібні зірочки на кремовому нюдовому фоні, із золотими блискітками у центрі. Ідеально для тих, хто любить мерехтіння без надмірного яскравого кольору.

Мінімалістична зима

Ялинки з золотими зірками, білий фон із золотими точками та блискітками. Стильно та сучасно.

Перли у святковому манікюрі

Блідо-рожевий фон із 3D перлинами. Можна розставити по одній на кожен ніготь або кілька, залежно від настрою. Легко повторити з наклейками.

Червоні бантики

Кожен ніготь як маленький подарунок із бантиком. По-дівчачому, мило та святково.

Сніжинки-стікери

Якщо не хочете малювати, використовуйте наклейки для нігтів у вигляді сніжинок. Простий та бюджетний варіант для святкового манікюру.

Диско на прозорому фонові

Ідеально для вечірок: прозорий фон із різнобарвними та різнофактурними крапочками лаку. Весело, креативно та по-справжньому святково.

Святковий манікюр — це не просто краса, це маленький ритуал, який створює настрій на весь день. Вибирайте класичні мотиви, експериментуйте з кольорами, мерехтінням і 3D-декором. І пам’ятайте, що ваші нігті можуть стати такою ж яскравою прикрасою, як і святкова ялинка.