Топ-3 ідей вечірнього макіяжу для карих очей

Ввечері запрошені на подію, але не маєте ідей для макіяжу? Б'юти-блогерка Пауліна Курковска пропонує кілька варіантів вечірнього макіяжу, який підійде дівчатам з карими очима.
Красуня веде свій блог у ТікТок, за яким стежать 37 тисяч підписників. У своїх відео вона показує різноманітні варіанти макіяжу, як повсякденного, так і вечірнього.
Для дівчат з карими очима вона зробила 3 види вечірнього макіяжу, який вигідно підкреслить їхній колір.
Для цього вона взяла за основу фіолетовий, смарагдовий та пудровий відтінки тіней. У перших двох вона також використала засоби з перламутровим ефектом, щоб додати макіяжу сяяння. Третій більш стриманий та універсальний, за рахунок чого може підійти не тільки для свята, а й для ділового виходу.
Оберіть для себе варіант, покроково повторюйте за Пауліною і ви точно справите враження ввечері.
@paulina_kurkowska Night out makeup for brown eyes ️✨| rate this look 0-10 __________________ @lamel.cosmetics.pl kajal eyeliner 401 @anastasiabeverlyhills Fall Romance palette @mexmocosmetics pastel drip palette @claresamakeup eyeshadow topper 01 ses shell @lamel.cosmetics.pl chameleon eyeliner 401 Pandora @houseoflashes Yumi lashes @hulubrushes P66, DS24, P136, DS23 #eyemakeuptutorial #makeupforbrowneyes #closeupmakeup ♬ Prada (Acoustic Version) - cassö & RAYE & D-Block Europe
@paulina_kurkowska green version | rate this look 0-10 ————————— @lamel.cosmetics.pl kajal eyepencil 401 @nyxcosmetics_pl Ultimate Paradise Shock palette @mexmocosmetics Pastel Drip palette @lamel.cosmetics.pl chameleon eyeliner 402 @houseoflashes Yumi lashes @hulubrushes Pro 83, DS24, P146 #eyemakeuptutorial #makeupforbrowneyes #greenmakeup ♬ Animals x Starboy (slowed to perfection) - TikTok Remix - TommyMuzzic & ZeddMusique
@paulina_kurkowska Glam makeup #dc @YSL Beauty crushliner 1 @Lancôme ♬ Makeba - Jain
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