Топ-3 ідей вечірнього макіяжу для карих очей

Ввечері запрошені на подію, але не маєте ідей для макіяжу? Б'юти-блогерка Пауліна Курковска пропонує кілька варіантів вечірнього макіяжу, який підійде дівчатам з карими очима.

Красуня веде свій блог у ТікТок, за яким стежать 37 тисяч підписників. У своїх відео вона показує різноманітні варіанти макіяжу, як повсякденного, так і вечірнього.

Для дівчат з карими очима вона зробила 3 види вечірнього макіяжу, який вигідно підкреслить їхній колір.

Для цього вона взяла за основу фіолетовий, смарагдовий та пудровий відтінки тіней. У перших двох вона також використала засоби з перламутровим ефектом, щоб додати макіяжу сяяння. Третій більш стриманий та універсальний, за рахунок чого може підійти не тільки для свята, а й для ділового виходу.

Оберіть для себе варіант, покроково повторюйте за Пауліною і ви точно справите враження ввечері.

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