Топ-3 ідеї, як сховати чубчик не зіпсувавши вигляд зачіски

Іноді волосся з чубчика заважає і жінки намагаються його прибрати, закладаючи за вухо або фіксуючи заколкою десь на маківці, але не завжди це має гарний вигляд. Блогерка Меліс Екрем запропонувала 3 варіанти, як можна прибрати чубчик, не зіпсувавши при цьому загальний вигляд зачіски.

Варіант перший

Відділіть пасма чубчика, які ви хотіли б прибрати з обох боків. Заведіть пасмо за вухо, та зв'яжіть із пасмом з нижнього шару волосся, фіксуючи резинкою. Після цього прикрийте вухо основним об'ємом.

Так ви приберете набридливий чубчик, при цьому вуха не будуть стирчати.

Варіант другий

Відділіть два пасма чубчика спереду та заведіть їх нагору, до маківки, нетуго зав'яжіть два хвости. Далі розділіть хвіст біля основи навпіл, та протягніть крізь отвір кінці пасма, вивернувши хвіст. Те саме повторіть із другою стороною.

Так ваш чубчик буде зібраним та матиме акуратний вигляд.

Варіант третій

Відділіть спереду два тонкі пасма та лишіть, після чого вертикально на рівні скроні відділіть бокові пасма з двох сторін, забравши основний масив чубчика. Далі закрутіть ці пасма та заведіть збоку до потилиці, зафіксуйте заколками.

Такий варіант матиме більш романтичний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми описали топ-3 зачісок на кожен день, які потребують мало часу.

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