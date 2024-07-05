Топ-3 помилок у макіяжі, які додадуть вам +10 років: поради візажистки

Дізнайтеся, які ж вони, типові помилки в макіяжі, які легко додадуть вашому образу декілька років "+".

Візажист Wayne Goss спеціально для читачів Express поділився своїми думками та спостереженнями, що не варто робити в макіяжі, якщо не хочете видаватися старшими за свій вік, адже однією з основних цілей макіяжу є покращення вашого зовнішнього вигляду та приховування можливих зморшок і певних недоліків.

Уникайте перламутрових тіней

Замість них краще обрати матові. Вони мають кращий вигляд, оскільки не привертають багато уваги до зморшкуватих ділянок або складок ваших повік. Однак ніколи не розтушовуйте тіні пальцем, адже високоякісні пензлі виготовляються спеціально з метою гарного зчеплення тіней з повіками, особливо якщо є зморшки.

Пудру також легше наносити поверх зволожувального крему, тому що так її легше розтушувати якісним пензлем.

Тип консилера

Велика кількість людей використовують світлий консилер, сподіваючись, що він трохи освіжить та освітлить колір обличчя. Однак експерт каже, що це помилка, яка додасть вашому обличчю років. Необхідно використовувати колір консилера, який підходить вашій шкірі.

Експерт віддає перевагу кремовим консилерам замість рідких і підкреслює, що їх треба наносити на внутрішній куток ока, оскільки це єдина його частина, яка не має складок.

Зволоження і праймер

З віком наша шкіра стає сухішою, тому зволоження - дуже важливий етап її догляду, особливо коли ви досягаєте певного віку. Зверніть увагу, щоб ваш доглядовий засіб мав у складі гіалуронову кислоту. І перш ніж наносити що-небудь на своє обличчя, переконайтеся, що ви його добре зволожили.

Використовуйте хороший праймер до початку нанесення макіяжу, щоб він діяв як бар’єр між вашою шкірою та косметикою.

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