Топ-3 зачіски для зустрічі Нового року 2025: поради стилістки

Якщо ви ще не вирішили, яку зачіску собі зробити для зустрічі Нового року, тоді пропонуємо вам звернути увагу на ці трендові варіанти укладання волосся, які ідеально довершать ваш новорічний образ.

Зіркова стилістка Світлана Мосальова назвала топ-3 зачіски, з якими ви будете мати красивий і стильний вигляд у новорічну ніч.

Голлівудська хвиля

Укладання, яке вже багато сезонів залишається в трендах. Цю жіночну та елегантну зачіску дуже люблять зірки.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Найчастіше з голівудськими хвилями ми бачили селебріті на червоних доріжках і фешнпоказах. Таке укладання просто ідеально доповнювало розкішні образи знаменитостей.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Гладкий хвіст

Цьогоріч ця зачіска найтрендовіша, тому що 2025 рік – рік Зеленої Дерев'яної Змії.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Гладкий хвіст стилістка радить доповнити штучним волоссям, яке можна заплести у довгу косу. Це може бути низький хвіст із дуже довгою косою.

Ешли Грем / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Сторм Рід / Фото: Associated Press

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

З такою зачіскою неодноразово з'являлася на публіці, зокрема і на пісенному конкурсі "Євробачення", alyona alyona.

alyona alyona

Jerry Heil і alyona alyona

"Текстура"

Це накручування волосся за допомогою випрямляча. Цю зачіску стилістка називає укладанням Наді Дорофєєвої. Волосся має вигляд, наче укладання є і ніби його немає водночас.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Це пляжні хвилі, які можна часто побачити на стендах магазинів одягу чи на зніманнях. Їх також обожнюють робити зіркові красуні.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Таке укладання підходить як густому, так і тонкому волоссю. Воно не забирає довжини. Бо зазвичай після накручування за допомогою плойки волосся підпригує, а накручування випрямлячем робить гарну текстуру, об'єм і довжина залишається. Тому таке укладання чудово підійде тим, у кого коротке волосся. А ще зачіска "Текстура" добре тримається і навіть після активних рухів головою вона має класний вигляд.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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