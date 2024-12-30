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Топ-3 зачіски для зустрічі Нового року 2025: поради стилістки

Топ-3 зачіски для зустрічі Нового року 2025: поради стилістки

Тіна Кароль

Якщо ви ще не вирішили, яку зачіску собі зробити для зустрічі Нового року, тоді пропонуємо вам звернути увагу на ці трендові варіанти укладання волосся, які ідеально довершать ваш новорічний образ.

Зіркова стилістка Світлана Мосальова назвала топ-3 зачіски, з якими ви будете мати красивий і стильний вигляд у новорічну ніч.

Голлівудська хвиля

Укладання, яке вже багато сезонів залишається в трендах. Цю жіночну та елегантну зачіску дуже люблять зірки.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль
Катерина Бужинська / © instagram.com/buzhynska
Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Найчастіше з голівудськими хвилями ми бачили селебріті на червоних доріжках і фешнпоказах. Таке укладання просто ідеально доповнювало розкішні образи знаменитостей.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press
Белла Хадід / © Associated Press
Белла Хадід / Фото: Associated Press
Емілі Ратаковскі / © Associated Press
Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press
Елізабет Герлі / © Associated Press
Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Гладкий хвіст

Цьогоріч ця зачіска найтрендовіша, тому що 2025 рік – рік Зеленої Дерев'яної Змії.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Гладкий хвіст стилістка радить доповнити штучним волоссям, яке можна заплести у довгу косу. Це може бути низький хвіст із дуже довгою косою.

Ешли Грем / © Getty Images
Ешли Грем / Фото: Getty Images
Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images
Сторм Рід / © Associated Press
Сторм Рід / Фото: Associated Press
Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press
Мішель Обама / © Associated Press
Мішель Обама / Фото: Associated Press
Мішель Обама / © Associated Press
Мішель Обама / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

З такою зачіскою неодноразово з'являлася на публіці, зокрема і на пісенному конкурсі "Євробачення", alyona alyona.

alyona alyona / ©
alyona alyona
Jerry Heil і alyona alyona / ©
Jerry Heil і alyona alyona

"Текстура"

Це накручування волосся за допомогою випрямляча. Цю зачіску стилістка називає укладанням Наді Дорофєєвої. Волосся має вигляд, наче укладання є і ніби його немає водночас.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Це пляжні хвилі, які можна часто побачити на стендах магазинів одягу чи на зніманнях. Їх також обожнюють робити зіркові красуні.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес
Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press
Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press
Моніка Беллуччі / © Associated Press
Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Таке укладання підходить як густому, так і тонкому волоссю. Воно не забирає довжини. Бо зазвичай після накручування за допомогою плойки волосся підпригує, а накручування випрямлячем робить гарну текстуру, об'єм і довжина залишається. Тому таке укладання чудово підійде тим, у кого коротке волосся. А ще зачіска "Текстура" добре тримається і навіть після активних рухів головою вона має класний вигляд.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images
Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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