Топ-3 зачіски для зустрічі Нового року 2025: поради стилістки

Якщо ви ще не вирішили, яку зачіску собі зробити для зустрічі Нового року, тоді пропонуємо вам звернути увагу на ці трендові варіанти укладання волосся, які ідеально довершать ваш новорічний образ.
Зіркова стилістка Світлана Мосальова назвала топ-3 зачіски, з якими ви будете мати красивий і стильний вигляд у новорічну ніч.
Голлівудська хвиля
Укладання, яке вже багато сезонів залишається в трендах. Цю жіночну та елегантну зачіску дуже люблять зірки.
Найчастіше з голівудськими хвилями ми бачили селебріті на червоних доріжках і фешнпоказах. Таке укладання просто ідеально доповнювало розкішні образи знаменитостей.
Гладкий хвіст
Цьогоріч ця зачіска найтрендовіша, тому що 2025 рік – рік Зеленої Дерев'яної Змії.
Гладкий хвіст стилістка радить доповнити штучним волоссям, яке можна заплести у довгу косу. Це може бути низький хвіст із дуже довгою косою.
З такою зачіскою неодноразово з'являлася на публіці, зокрема і на пісенному конкурсі "Євробачення", alyona alyona.
"Текстура"
Це накручування волосся за допомогою випрямляча. Цю зачіску стилістка називає укладанням Наді Дорофєєвої. Волосся має вигляд, наче укладання є і ніби його немає водночас.
Це пляжні хвилі, які можна часто побачити на стендах магазинів одягу чи на зніманнях. Їх також обожнюють робити зіркові красуні.
Таке укладання підходить як густому, так і тонкому волоссю. Воно не забирає довжини. Бо зазвичай після накручування за допомогою плойки волосся підпригує, а накручування випрямлячем робить гарну текстуру, об'єм і довжина залишається. Тому таке укладання чудово підійде тим, у кого коротке волосся. А ще зачіска "Текстура" добре тримається і навіть після активних рухів головою вона має класний вигляд.
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