Топ-3 зачіски з косами для короткого волосся

Блогерка Ешлі Кей у своєму ТікТок ділиться з підписниками ідеями модних зачісок для короткого волосся. Ми зробили добірку 3 варіантів, які ви з легкістю зможете відтворити.

Варіант перший

Для того, щоб заплести косу-хвилю, з одної сторони відділіть тонкі пасма та заплітайте косу, поступово захоплюючи нові пасма, як показує Ешлі. Підтягніть косу та зафіксуйте резинкою. Після цього заведіть кінець коси за вухо та зафіксуйте, об'єдавши з нижніми пасмами.

Варіант другий

Для цієї зачіски з голландською косою, відділіть волосся з верхньої частини, розділіть на три пасма та заплітайте косу, рухаючись від лоба до ппотилиці. Зафіксуйте косу резинкою та зав'яжіть поверх неї стрічку бантиком.

Варіант третій

Для створення зачіски з голландськими мереживними косами, відділіть тонкі пасма зверху, лишивши спереду трохи з чолки. Заплітайте косу, поступово опускайте її вниз, підхоплюючи нові пасма, щоб вона розташовувалась навскіс. Поправте косу, щоб зробити її об'ємнішою та закріпіть резинкою.

Такі варіанти чудово підійдуть для дівчат з короткою стрижкою, але також їх можна легко застосувати для довгого волосся.

Нагадаємо, раніше ми писали про зачіску з "крабом" для короткого волосся.

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