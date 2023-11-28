Топ-4 технік формування гарних завитків для кучерявого волосся

Блогерка Вейл Рівера є власницею кучерявого волосся і регулярно ділиться з підписниками секретами його приборкання. За Instagram-сторінкою красуні слідкує більше 570 тисяч людей. В одному зі своїх відео вона показала 4 способи створення завитків, щоб волосся не розпушувалось і кучері зберігали свою форму.

Техніка № 1

Звичайна із щіткою: ідеальна техніка для всіх типів волосся, особливо для дуже кучерявого або злегка кучерявого волосся. Особливо, якщо ви хочете зробити це швидко та отримати природнішу форму. В цьому вам допоможе будь-яка щітка.

Техніка № 2

Завивка з щіткою: ідеальна техніка для волосся з невисокою чіткістю завитків, низькою щільністю та текстурою між 2a-3c. Це допоможе вам отримати кучеряві локони, які потім можна розділити, щоб отримати більший об’єм.

Техніка № 3

Накручування пальцями: ідеальна техніка для всіх типів волосся, особливо для хвилястого та кучерявого, якщо хочете досягти більшої чіткості завитків без зайвого розпушення.

Техніка № 4

Завивка пальцями: ідеальна техніка для всіх типів волосся, від хвилястого до кучерявого. Ви отримаєте суперприродну, не сплутану форму, при цьому локони матимуть легкий рівень завивання.

Для цього оберіть техніку, яка вам підходить, дивіться, як це робить Вейл та повторюйте.

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