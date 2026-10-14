Топ-5 головних трендів волосся на осінь 2026 / © Credits

Реклама

Осінь — ідеальний час для експериментів із волоссям. Коли літня вологість відступає, укладання чубчика стає простішим, а багатошарове підстригання знову набуває бажаного об’єму. За версією видання PureWow, осінню 2026 року у центрі уваги — текстура, рух і відтінки, які додають зачісці глибини.

Повітряний чубчик

Якщо ви давно хотіли зробити чубчик, осінь — слушна нагода наважитися на це. Повітряний чубчик — легкий, м’який та трохи розсіяний, нагадує сучасну інтерпретацію класичного чубчика-шторки. Протк цього сезону у моді густіші варіанти з делікатно прорідженими кінчиками. Перед підстриганням варто врахувати природну лінію росту волосся та вихори, щоб укладання не перетворилася на щоденний виклик.

Реклама

Недбалі шари

Ідеально гладкі укладагння поступаються зачіскам із характером. Рвані шари, текстуровані пасма та рух біля обличчя створюють ефект невимушеності, ніби волосся саме лягло так, як потрібно. Попросіть перукаря зробити акцент на багатошаровості, яка підкреслюватиме природну текстуру волосся та не вимагатиме складного щоденного укладання.

Реклама

Насичена мідь

Від ніжного полунично-мідного до глибокого вогняного каштанового — теплі руді відтінки обіцяють стати одними з найпомітніших кольорових трендів осені. Блондинкам вони додадуть золотавого тепла, а брюнеткам — глибини завдяки нотам кориці та темної міді. Щоб кардинально не змінювати колір, можна почати з тонування чи кількох мідних пасом.

Каскадні шари

Для тих, хто не готовий розлучатися з довжиною, повертаються м’які, плавні шари. Вони додають об’єму та руху, обрамляють обличчя, але залишають кінчики візуально густими. На відміну від рваного шеггі, така стрижка має делікатний вигляд і пасує прямому, хвилястому та кучерявому волоссю.

Гофре

Гофровані пасма повертаються, але цього разу без надто чітких зигзагів у стилі 2000-х. Цього сезону у моді м’які, рівномірні хвилі з майже ефемерним ефектом. Щоб зачіска мала природніший вигляд, пасма можна обережно розчесати та завдяки цьому зберегти характерний рельєф і додати волоссю пухкості.

Осінні тренди не вимагають повного перевтілення, достатньо змінити форму чубчика, додати кілька шарів або спробувати новий відтінок. Головний принцип сезону — не боротися з природною текстурою волосся, а підкреслювати її. Саме так зачіска матиме сучасний вигляд і залишатиметься комфортною в повсякденному житті.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів