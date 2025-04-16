Топ-5 кіс для тонкого волосся: як їх зробити / © Credits

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Однак це зовсім не означає, що його потрібно постійно носити розпущеним або обмежуватись банальними зачісками. Плетені зачіски можуть стати справжнім порятунком для тонкого волосся: вони додають об’єму, маскують рідкі ділянки та водночас не шкодять структурі пасом. Видання Real Simple зробило добірку стильних і практичних варіантів кіс, а також розповіло, як зробити їх максимально ефектними та безпечними.

Коса-віночок

Ця зачіска нагадує елегантний обідок із коси, який прикрашає голову, створює візуальний ефект густоти навіть якщо у вас дуже тонке волосся. Її рекомендують для маскування залисин або рідкої лінії росту волосся.

Як зробити:

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Почніть із трикутної секції біля чола, поділеної на три пасма.

Заплітайте по техніці французької коси, поступово додаючи волосся з обох боків у міру руху по колу.

Завершіть плетіння біля потилиці та скріпіть обидві частини шпильками.

Порада: перед початком використайте сухий шампунь-пудру, щоб додати текстури та легше створити об’єм.

Французька коса

Ця техніка створює ілюзію пишного, широкого плетіння завдяки «розтягуванню» пасом після заплітання.

Як зробити:

Заплетіть зворотну французьку косу.

Через кожні кілька сантиметрів зупиняйтесь та обережно розтягуйте петлі коси з боків, і надавайте їй форми «млинця».

Завершіть плетіння та зафіксуйте лаком середньої фіксації.

Безвузлові коси

Це легка зачіска, яка запобігає ламкості та механічному пошкодженню волосся. Підходить навіть для ослабленого чи поріділого волосся.

Як зробити:

Зачіска виконується на дрібних секціях волосся.

Кожна секція заплітається із додаванням штучного волосся вже після кількох перших переплетень — це мінімізує тиск на фолікули.

Факт: зачіска тримається до трьох місяців і зазвичай виконується професійним майстром.

Класичні бокс-коси

Схожі на безвузлові, але з квадратними секціями та щільнішими плетіннями. Вони додають значного об’єму та не обтяжують шкіру голови.

Як зробити:

Поділіть волосся на квадратики.

Заплітайте кожну секцію окремо та вплітайте подовження вже на початку коси.

Порада: оновлюйте зачіску кожні 4–6 тижнів, щоб уникнути перенавантаження фолікулів.

Плетений пучок

Невимушена зачіска, яка ідеально підійде для офісу чи побачення. Вона створює образ пишної шевелюри та не тягне коріння волосся.

Як зробити:

Після розчісування нанесіть сухий шампунь для текстури.

Зберіть волосся у хвіст, заплетіть у косу (або кілька) і сформуйте пучок, фіксуючи шпильками.

Легко витягніть петлі для об’єму.

Бульбашкові коси

Ця грайлива зачіска, хоч і не є класичною косою, чудово працює для візуального збільшення об’єму.

Як зробити:

Зав’яжіть хвіст і розмістіть по довжині кілька гумок на рівній відстані.

Між гумками обережно «розпушіть» волосся та створіть «бульбашки».

Закріпіть результат лаком.

Коса з хустиною

Ідеальне рішення для тих, хто хоче візуально потовщити косу за кілька хвилин.

Як зробити:

Зав’яжіть шарф на основі хвоста чи біля проділу.

Використовуйте хустину як одну з трьох секцій у звичайній косі.

Заплетіть і зафіксуйте гумкою.

Поради

Уникайте тугих зачісок — надмірний натяг викликає травматичну алопецію.

Використовуйте сухі шампуні чи пудри для додання текстури перед плетінням.

Регулярно мийте волосся м’якими засобами, бажано без сульфатів, щоб зберегти його силу.

Не зловживайте термоукладанням. Коси — чудовий спосіб укласти волосся без тепла.

Використовуйте легкі аксесуари — тканинні гумки, тонкі невидимки та м’які шпильки.

Тонке волосся — не вирок. З правильним підходом до плетіння воно може мати неймовірно стильний та об’ємний вигляд. Експериментуйте з текстурами, аксесуарами та не бійтеся творчості — коси допоможуть не лише змінити образ, а й зберегти здоров’я вашого волосся.