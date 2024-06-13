Топ-5 варіантів зачіски з банданою: секрети розповідає фешнблогерка

Бандана повертається у фешнжиття модників та модниць. Аксесуар з 90-х все частіше помітний у Street Style та виступає достойною заміную кепкам, капелюхам і панамам.

Отже, якщо ви хочете бути на стилі пропонуємо вам декілька зачісок з банданою, які запропонувала у себе на сторінці фешнблогерка nicolasavage.

Класика 90-х

Візьміть бандану і складіть вдвоє, від кута, до кута. Надягніть на голову зав'язавши її позаду, поверх волосся. Всі хвостики бандани мають бути зав'язані у вузол. Спереду натягніть її на лоб чи відкрийте його, як вам зручно.

Тюрбан

Візьміть бандану і складіть вдвоє, від кута, до кута. Вдягніть на голову, але так, щоб вузол був спереду, на лобі. Зв'яжіть два кути, а хвостик, що залишився посередині заправте поверх вузла і зав'яжіть ще один. У вас вийде два вузли, а між ними заправлений хвостик.

Пов’язка на голову

Візьміть бандану і складіть вдвоє, від кута, до кута. Скрутіть її, починаючи від ширшої частини то середнього хвостика. Заведіть бандану під волосся, хвостики підніміть вверх і зав'яжіть вузол на маківці, трошки здвинувши вбік, аби він не був посередині. Хвостики від вузла заправте під бандану. Вона має нагадувати обідок для волосся.

Кінський хвіст

Зробіть високий хвіст. Візьміть бандану і складіть вдвоє, від кута, до кута. Скрутіть її, починаючи від ширшої частини то середнього хвостика. Заведіть бандану під хвіст і накрутіть на нього так, щоб у фіналі вузол, яким ви зафіксуєте бандану, був зверху, спереду.

Високий пучок

Зробіть пучок. Візьміть бандану і складіть вдвоє, від кута, до кута. Скрутіть її, починаючи від ширшої частини то середнього хвостика. Накрутіть її на нього так, щоб у фіналі вузол, яким ви зафіксуєте бандану, був спереду.

Бандана – унікальна річ, адже її можна міксувати з різними зачісками та стилями. Попри те, що зазвичай вона асоціюється зі стилями рок чи гранж, наразі вона пасуватиме і до романтичного стилю.

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