Топ-6 помилок з укладання та оформлення брів, які додають вам років / © www.credits

У TikTok навіть з’явився термін «brow blindness» («брівна сліпота»), коли людина роками оформлює брови однаково та не помічає, що форма чи колір давно не пасують її обличчю, про це розповіло видання Real Simple.

Змінилася мода, риси обличчя стали м’якшими, а звичні лінії лише додають віку. Брови — це рамка для обличчя, вони буквально формують вираз очей та характер вашого образу. І якщо форма чи відтінок підібрані неправильно, навіть найсвіжіший макіяж матиме застарілий вигляд.

Надмірне вищипування

Тоненькі, як ниточки, брови — це спадок 90-х, який час відпустити. Надмірне вищипування руйнує волосяні фолікули і волосся може просто перестати рости. Трошки скорегувати форму — це нормально, але коли видаляєте забагато, брови стають назавжди рідкими.

Порада: якщо ви вже переборщили з пінцетом, спробуйте зміцнювальні сироватки для росту волосків і дайте бровам спокій на кілька тижнів.

Невдала форма після мікроблейдингу

Мікроблейдинг — це чудовий спосіб отримати доглянуті брови без щоденного підфарбовування, але тільки якщо все зроблено правильно. Одна з найпоширеніших помилок — надто різка чи невдала форма, яка не пасує обличчю. Проблема у тому, що результат тримається до трьох років і ви буквально «застряєте» з ним.

Порада: перед тим як наважитися на процедуру, спробуйте знайти «свою» форму за допомогою олівця чи тіней. Коли будете впевнені у результаті, шукайте перевіреного фахівця.

Занадто багато продукту

Іноді бажання зробити брови «ідеальними» призводить до ефекту намальованої маски. Надто темний колір, жорсткі лінії чи товстий шар помадки можуть зробити обличчя старшим і суворішим. Заповнюйте брови легкими, м’якими штрихами. Краще поступово додати об’єму, ніж переборщити з першого руху.

Порада: використовуйте щіточку, щоб розчесати волоски після нанесення засобу, це зробить образ природнішим.

Ви недооцінюєте власні брови

Деякі люди вважають, що у них мало волосся, хоча насправді вони просто світлі чи тонкі. Багато хто навіть не здогадується, скільки у них брів насправді, поки не пофарбують їх.

Порада: відвідайте майстра, який легко затонує брови, щоб відкрити природну густоту. Результат може здивувати, іноді достатньо мінімального відтінку, щоб обличчя «ожило».

Дотримання модних трендів

Прямі, вигнуті, «лисячі» тощо, тренди змінюються швидше, ніж ви встигаєте купити новий гель. Не всі модні форми підходять вашому типу обличчя. Якщо хочеться спробувати щось нове, робіть це поступово.

Порада: краще довірити зміну форми професіоналу, який підбере актуальний, але індивідуальний варіант. І не робіть кардинальних змін, тренди минуть, а брови залишиться.

Невдалий колір

Колір брів має величезне значення. Занадто теплі відтінки можуть «збивати» тон обличчя, а надто темні робити погляд важким. Якщо у вас чорне волосся, вибирайте холодні, графітові відтінки. Коричневі часто мають червонуватий підтон, який у певному світлі має штучний вигляд.

Порада: обирайте тон, максимально близький до вашого природного, чи на один-два відтінки світліший. І пам’ятайте, що брови, як і шкіра, можуть мати різні підтонові відтінки.

Гарні брови — це не про ідеальність, а про баланс і природність. Вони мають підтримувати ваш образ, а не перетягувати увагу. Тож замість гонитви за трендами дивіться на риси свого обличчя. Трохи менше олівця, трохи більше м’якості — і ви побачите, як легко молодшає навіть погляд.