Топ-7 атмосферних відтінків манікюру, які будуть у моді цієї осені та зими

Коли температура падає, а світловий день стрімко коротшає, хочеться тепла, затишку та темних, насичених кольорів на нігтях. Осінь і зима завжди приносять із собою бажання загорнутися у м’який светр, налити гарячого чаю та обрати манікюр, який віддзеркалює настрій сезону, глибокий, насичений та трохи драматичний.

Топ-7 атмосферних відтінків манікюру, які будуть у моді цієї осені та зими / © Credits

Темні, «димні» та глибокі відтінки — справжня класика холодних місяців. Вони пасують до всього, від пухових курток до кашемірових пальт, від джинсів до трикотажу. А головне, мають неймовірно стильний вигляд, про це розповіло видання Real Simple.

Шоколадно-коричневий

Коричневий — це новий чорний. У моді він усюди, на подіумах, у гардеробі, у макіяжі та, звісно, на нігтях. Теплі земні відтінки — це улюбленці осені, й цього року ми бачимо вибух популярності коричневих лаків.

Шоколадний манікюр має одночасно стриманий, елегантний та дорогий вигляд. Особливо гарно пасує до золотих аксесуарів і бежевих пальто. Підійде усім, хто любить теплі, природні, але глибокі тони.

Темно-синій

Якщо шукаєте альтернативу чорному — це вона. Темно-синій — це насиченість без різкості, глибина без похмурості. Він має надзвичайно універсальний вигляд, адже пасує і до офісних образів, і до вечірніх виходів, і до мінімалістичного базового гардеробу. Це «кольоровий нейтрал», який поєднується з будь-яким стилем, від класики до гранжу.

Чорна вишня

Найінтимніший, найоксамитовіший та найпотаємніший відтінок сезону. Здалеку він може здатися чорним, але зблизька відкривається червоне тепло — насичений, багатий, майже винний тон. Це розкішний, інтенсивний глибокий червоний. Чорна вишня — вибір тих, хто хоче драму, але зі смаком.

Лісовий зелений

Зелений — непроста історія, але якщо знайти правильний відтінок, результат вражає. Глибокий зелений, ніби з-за хмар на сутінковому полі, це колір, який додає манікюру характеру. Він нейтральний та водночас яскравий.

Стильно поєднується з бежевим, коричневим, чорним та бордовим, тобто з усією осінньою палітрою. Підійде тим, хто хоче щось нестандартне, але елегантне.

Опівнічний пурпур

Ще один відтінок, майже чорний, але з виразним фіолетовим підсвічуванням.
Він ніби «маленька чорна сукня» для осіннього манікюру — універсальний, вишуканий та шикарний. Це той випадок, коли темний колір має не «важкий», а преміальний вигляд.

Пряний помаранчево-червоний

Сезон гарбузів, спецій та теплих ароматів у кав’ярнях підкріплюється вашим манікюром. Глибокий помаранчево-червоний відтінок— це пряний гарбуз у формі лаку: теплий, насичений та з характером. Це казковий відтінок, який чудово переходить від осені до зими.

І справді, він яскравий, але не кричущий. Теплий, але достатньо глибокий, щоб мати розкішний вигляд із пуховиком або вечірнім светром.

Баклажан

Якщо хочеться темно-пурпурного, але з м’якшою, теплішою відтінковою гамою — обирайте баклажан. Це глибокий фіолет із теплою серцевиною, який має дуже затишний та водночас елегантний вигляд. Справді універсальний варіант на холодний сезон.

Осінь та зима — це час насичених, оксамитових, темних лаків. Вони додають образу глибини, роблять руки доглянутими та створюють той самий ефект «сезонного затишку», який так люблять модниці.

