Топ-7 неймовірних відтінків волосся, які варто спробувати в кінці цієї осені / © Associated Press

Листопад — ідеальний час для оновлення. Це може бути кардинальна зміна чи дуже делікатний акцент — у трендах цього місяця є варіант для кожного. Видання Real Simple розповіло, які відтінки зараз обирають у салонах і що варто спробувати цього холодного сезону.

Золотий блонд

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Тепло — головний настрій осені. І золотий блонд передає його найкраще, м’які золотисті та бежеві переливи створюють ефект «сонця у волоссі», навіть коли небо сіре.

Це дуже теплий тон, який пасує більшості відтінків шкіри та ніколи не має жовтий вигляд. Він одночасно «живий», але при цьому свіжий та світлий біля обличчя. Такий блонд створює відчуття природності та легкості, наче ви тільки-но повернулися з короткої відпустки.

Мока мус

Гейлі Бібер / © Associated Press

Для брюнеток, які хочуть теплішого, глибшого та багатшого відтінку, мока мус — безпрограшний варіант.

Цей відтінок дуже м’який, багатовимірний та універсальний. Пасма кольору теплого еспресо з кремово-бежевими акцентами додають волоссю природної глибини, без різкого контрасту. Це колір для тих, хто цінує мінімальний догляд, але хоче, щоб волосся завжди мало вигляд як із б’юті-глянцю.

Каштаново-мідний

Зендея / © Associated Press

Ідеальний вибір для тих, хто любить осінні червонуваті палітри, але не хоче яскравої міді чи насиченої морквяної гами.

Це теплий каштан з м’якими мідними нотами. Уявіть коричневий цукор із натяком кориці, який спалахує за світла. Цей відтінок нагадує колір осіннього листя — природний, глибокий та дуже жіночний. Ідеальний перехід від літа до холоднішого сезону.

Грибний блонд

Марго Робі / © Associated Press

Один із наймодніших «холодних» блондів сезону. Ідеально збалансований мікс бежевого, таупу та легкого коричневого — сучасний та нейтральний водночас.

Усе тримається на затемненій прикореневій зоні та легкому переході кольору, це створює ефект легкого, «живого» блонду з мінімальним доглядом. Цей відтінок асоціюється з кашеміровими светрами, лате та тихими прохолодними ранками.

Еспресо

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Глибокий, затишний, майже чорний, але не зовсім. Саме тому еспресо та м’який та благородний вигляд.

Цей колір темний, але не тьмяний, у ньому є глибина. Він не має «перефарбований» чи надто щільний вигляд. Це бездоганний вибір для брюнеток, які хочуть драматичності без «ефекту перуки».

Насичений мідно-рудий

Джулія Робертс / © Associated Press

Найкращий відтінок листопада — справжній осінній класичний. Це багатий червонувато-коричневий тон, який читається більше як рудий, але все одно залишається природним.

Він пасує блондинкам, брюнеткам і натуральним рудим, додає волоссю сяйва та глибини. Для додаткового «вау-ефекту» стилісти радять завершувати фарбування глянцевим шлейфом.

«Ангельське» сяйво

Крістен Бел / © Associated Press

З блондом прощатися не потрібно. Просто варто адаптувати його до сезону — зробити м’якшим, теплішим і менш контрастним.

Головне — мінімальний контраст, щоб створити «молодий», світлий, майже ангельський ефект. Такий підхід дозволяє залишатися блондинкою, але відходити від надто вибіленого літнього вигляду. Це чудовий варіант для тих, хто хоче освітлення, але без різких переходів і холодних тонів.

Осінь — це сезон, який заохочує нас до м’якого перезавантаження. Вона ніби тихо нашіптує поглянути на себе по-новому. І новий відтінок волосся — найпростіший, але неймовірно ефективний спосіб зробити це без різких рішень і драматичних змін.