Топ-7 зимових відтінків манікюру, які будуть популярні цього сезону / © Credits

Реклама

Головна ідея цієї зими — гра з текстурами, глибокими тонами та «затишною розкішністю». Видання Real Simple зібрало рекомендації майстрів нігтьової естетики, які точно зададуть тон холодним місяцям. Від молочного білого до оливкового та хромованого шампанського, ви легко знайдете свій ідеальний зимовий відтінок.

Молочний білий

Майстри називають цей колір втіленням «тихої розкоші». Він одночасно ніжний та бездоганно чистий, як перший сніг на ранкових вулицях. Молочний білий освітлює руки, пасує до будь-якого образу та має дуже дорогий вигляд у кадрі.

Це манікюр, який робить пальці візуально довшими та доглянутими, а образ — елегантним без жодних зусиль. Ідеальний вибір для тих, хто хоче щось святкове, але стримане.

Реклама

Глибока слива

Густі сливові та димчасті пурпурові відтінки — головні «темні красуні» зими. Вони зберігають драматичність чорного, але створюють м’якший, благородніший акцент. Такі кольори чудово поєднуються з об’ємними светрами, структурними пальтами та золотими деталями.

Особливо ефектний вигляд сливовий має на коротких нігтях, він додає їм глибини та шарму.

Яскравий синій

Хто сказав, що зимою варто носити лише темні кольори. Яскравий чистий синій — це свіже, морозне повітря у формі манікюру.

Такий відтінок нагадує безхмарне зимове небо та чудово поєднується з теплими в’язаними речами та срібними прикрасами. Це маленький кольоровий «енергетик» у сезон, коли все навколо стає сірішим.

Реклама

Какао-брауні

Коричневий — абсолютний фаворит року. Pantone навіть назвав теплий «Mocha Mousse» кольором 2025 року. Теплі шоколадні та кавові відтінки створюють відчуття затишку, «заземлюють» образ і мають чудовий вигляд у поєднанні з нюдом, кремовим та карамельним.

Оливковий зелений

Неочікуваний відтінок, який вже став зіркою Instagram. Це і сміливо, і стримано водночас. Оливковий чудово пасує до зимового декору та має неймовірний вигляд на будь-якому тоні шкіри.

Його можна назвати «зеленим для тих, хто не любить зелений» — він шляхетний, універсальний та дуже модний.

Желейний червоний

Желейні покриття — головний тренд року. Це червоний, але підсилений легкістю та прозорістю. Це щось середнє між тінтом і легким покриттям: блискуче, грайливе та сучасне.

Реклама

Він універсальний для будь-якої довжини нігтів, створює доглянутий та водночас зухвалий вигляд. Як червона помада, але для нігтів — завжди доречна.

Шампанський хром

Свята без шампанського неможливі. Так само й зимовий манікюр — без ніжного хромованого блиску.

Це м’який, перлинно-золотистий відтінок, який не перетворюється на «новорічну кульку», але дарує нігтям світло та святковість. Ідеальний вибір, якщо хочеться сяяти, але без перебільшень.

Цього сезону манікюр — це не просто колір, а спосіб зігріти настрій та додати до образу трішки магії. Хочете стриманої розкоші, обирайте молочний білий чи какао. Бажаєте настрою, тож синій чи желейний червоний ідеально підійдуть. Любите нестандартні рішення, оливковий зелений — ваш вибір. Головне — знайти свій відтінок і дозволити маленьке зимове задоволення.