Топ-8 красивих зачісок, які можна зробити за 5 хвилин

Ранкові збирання часто перетворюються на справжній марафон, особливо якщо ви надто багато разів натискали кнопку відкладення будильника. Проте це зовсім не означає, що у створенні краси вам доведеться обмежуватися швидким недбалим хвостиком чи кривим пучком.

Видання RealSimple розповіло, як буквально за кілька хвилин зробити красиву зачіску від елегантного кінського хвоста до невимушеної зачіски з крабиком.

Пухнастий кінський хвіст

Кінський хвіст може стати ідеальною швидкою зачіскою, якщо надати йому м’якої текстури. Щоб створити такий образ, додайте трохи хвиль, використовуючи плойку чи просто розпушіть наявні кучері, скориставшись сухим шампунем для додаткового об’єму. Підніміть волосся у високий хвіст і розпушіть кінчики текстуруючим спреєм — це зробить його стильним та доглянутим без зайвих зусиль.

Зачіска з крабиком

Крабик для волосся — незамінний аксесуар для створення легкої та швидкої зачіски. Зберіть волосся у низький хвіст, але не закріплюйте гумкою. Натомість злегка скрутіть його, рухаючись вгору до потилиці та зробіть м'яку скручену форму. Закріпіть крабиком, залишивши кінчики волосся знизу вільно спадати. Для такого образу підійде крабик у вигляді квітки, але вибір форми залежить від вашого смаку.

Глянцеві локони

Якщо у вас природні локони, скористайтеся їхньою текстурою, не намагаючись випрямити волосся. Нанесіть на вологі пасма зволожувальний крем або гель, щоб підкреслити форму кучерів. Закрутіть пасма навколо пальців для чіткішої форми та дайте волоссю висохнути. Такий образ має природний, але водночас стильний вигляд і чудово підходить тим, хто обирає швидкість та комфорт.

Об'ємний пучок

Цей образ можна виконати як у вигляді пучка на потилиці, так і як напівпучка. Для обох варіантів зберіть волосся у перевернутий хвіст і закрутіть його у пучок. Зафіксуйте гумкою та для додаткового об'єму легенько розпушіть волосся. За потреби використовуйте кілька шпильок та трохи фіксатора для волосся, щоб зачіска трималася цілий день.

"S" хвиля

Навіть найпростіший хвостик можна зробити цікавим, якщо додати стильний аксесуар. Можна використати гумку з декоративними елементами чи бантик, щоб хвіст мав вишуканий вигляд. Це ідеальний варіант для швидкого ранкового укладання, який підходить для будь-якої структури волосся та довжини.

Укорочена зачіска

Зачіска для короткого волосся також може бути стильною та простою. Додайте трохи текстури за допомогою плойки, щоб створити об’єм. Закріпіть короткі пасма на потилиці шпильками, злегка закрутивши бокові частини, щоб створити цікаву форму. Такий образ має елегантний вигляд і підходить для будь-якого випадку, а для створення вам треба мінімум часу.

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