Топ-8 стильних зачісок цієї зими, від повсякденних до святкових образів

Селена Гомес / © Associated Press

Однак не хвилюйтеся, є зачіски, які мають чудовий вигляд навіть у найхолодніші дні та не зіпсуються після шапки чи пухнастого шарфа. Видання Real Simple зібрало поради від відомих стилістів, щоб ви мали в запасі ідеї для будь-якого випадку.

Гладкий пучок

Пучок — це класика, яка підходить і для буднів, і для святкових вечорів. Починіть зі супергладкого хвоста, використовуйте м’який мус і щітку. Потім зробіть укладання у спеціальну сітку, сформуйте вузол, який надійно тримає форму навіть у вітряну погоду. Така зачіска дозволяє носити високі коміри та шарфи, і ви не боятиметеся заплутаного волосся.

Дві коси

Ідеальна зачіска для середньої та довгої довжини волосся. Ділите волосся навпіл, заплітаєте дві коси та трохи розпушуєте їх для об’єму. Пара вільних пасом біля обличчя додає легкості, а зимова шапка робить образ милим.

Коси у пучок

Ця зачіска ідеальна для святкових вечірок. Почніть з низького гладкого хвоста, нанесіть на кінчики волосся олію для блиску, заплетіть просту косу та акуратно сховайте її під гумку. Для святкового акценту додайте бантик, обруч або прикрасу для волосся.

Романтичний пучок

Навіть коротке волосся можна красиво зібрати. Розділіть передню частину волосся, основну частину зберіть у хвіст середньої висоти та сформуйте м’який пучок. Випущені передні пасма накрутіть для витонченішого образу.

Святковий напівпучок

Додає свіжий акцент до ваших улюблених хвиль чи локонів. Просто зберіть верхню частину волосся та прикрасьте блискучими шпильками, оксамитовим бантиком або перлинками. Це святковий та жіночний образ, який чудово пасує до теплих светрів.

Текстуровані хвилі

Незавершені хвилі ідеально підходять для холодної погоди, коли волосся втрачає природний об’єм. Почніть із добре зволоженого волосся, нанесіть крем для укладання, зробіть локони плойкою 25–30 мм та зафіксуйте сироваткою. Така текстура додає об’єму та створює стильний «неспішний» вигляд.

Об’ємний хвіст

Блискучий та практичний варіант для повсякденної зими. Волосся збирають у два етапи: спочатку верхню частину у хвіст, потім додають нижні пасма та фіксують гумками. Це забезпечує об’єм, гладкість і рухливість водночас.

Боб у стилі 90-х

Класичний боб або боб із об’ємом у стилі 90-х — тренд цієї зими. Волосся максимально об’ємне, злегка вигнуте та живе. Така зачіска не лише стильна, але й практична, адже вона добре тримає форму, підходить до будь-якого вбрання та має ідеальний вигляд на святкових фото.

Зима не має бути випробуванням для вашого волосся. Коли ви обираєте стильні та практичні зачіски, можна залишатися чарівною навіть у морози.