Топ-8 простих і шикарних зачісок для пляжу / © Credits

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Ідеальна пляжна зачіска має бути простою у виконанні, витримувати вітерець, мати гарний вигляд і не заважати під час засмагання чи гри у фрисбі. Видання Real Simple розповіло про прості та шикарні варіанти, які підкорять серце кожної.

Пов’язка: контроль і стиль

Розпущене волосся — це красиво, але не тоді, коли воно лізе в очі кожні 30 секунд. Вирішенням стане об’ємна пов’язка на голову — вона швидко приборкає пасма, захистить коріння від сонця та додасть образу легкий вінтажний настрій.

Порада: оберіть м’яку, широку пов’язку з натуральної тканини (бавовна чи льон) — вони краще тримаються та не викликають подразнення.

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Плетений хвіст: класика з родзинкою

Це ідеальне рішення для тих, хто хоче трішки текстури та об’єму без зайвої метушні. Заплетіть бокові пасма у дрібні коси, а потім зберіть усе волосся в низький хвіст. Така зачіска витримує вітер і має фантастичний вигляд навіть після занурення у море.

Лайфгак: нанесіть трохи спрею чи сухого шампуню для об’єму перед плетінням.

Недбала зачіска 90-х

Натхненна естетикою «лови хвилю», ця зачіска поєднує у собі легку недбалість і стабільну фіксацію. Просто закрутіть волосся у півпучок або використайте кілька шпильок, щоб створити хаотичну, але елегантну структуру.

Для ідеального ефекту: попередньо зробить завивання волосся чи просто залиште його природно висохнути після купання.

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Закручені коси: структура та стиль

Для чіткішого образу, ніж традиційні коси, спробуйте скручувати пасма замість плетіння. Скрутіть кожне пасмо до двох третин довжини, а решту залиште природною. Така зачіска має трохи хуліганський вигляд — ідеально для літнього настрою.

Фішка: додайте дрібні аксесуари (перлини, кільця, стрази), якщо хочете мати вигляд як з TikTok-стрічки.

Подвійна коса: динаміка та ефект

Дві коси — вдвічі більше стилю. Поділіть волосся на дві секції, зробіть два високих хвости та заплетіть у звичайні кіски. Легко, швидко, зручно, а ще — чудовий варіант для активного пляжного дня.

Рекомендуємо: використовувати яскраві гумки чи тканинні стрічки, щоб додати кольору.

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Бандана

Для тих, хто не хоче мати справу з завиванням або фіксаторами — бандана вирішує все. Просто зав’яжіть її як хустинку чи повністю накрийте волосся, або зробіть стильний вузол на маківці.

Секрет: бандана не лише модний аксесуар, вона захищає волосся від солоної води та ультрафіолету.

Начіс назад із гелем

Гладеньке, зачесане назад волосся — це сексуально, свіжо та завжди актуально. Ідеальний варіант після купання: достатньо нанести гель або крем для укладання та пасма залишаться на місці, незалежно від того, де ви: у кафе чи на піщаному пляжі.

Б’юті-знахідка: використовуйте гель з UV-захистом, щоб доглядати за волоссям навіть під сонцем.

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Пучок — класика без програшів

Якщо ви не знаєте, що робити з волоссям — зберіть його у пучок. Це — безпрограшна пляжна зачіска на всі випадки: зручно плавати, засмагати, танцювати. А ще — легко розплутати ввечері.

Ідея: використовуйте декоративну шпильку чи паличку — для зручності та додаткового стилю.

Поради

Нанесіть термозахисний спрей з SPF перед виходом на сонце.

Після пляжу обов’язково змийте сіль і пісок — вони зневоднюють і послаблюють волосся.

Не забудьте про кондиціонер або зволожувальну маску після купання.

Обирайте те, що приносить вам комфорт, легкість і трохи глянцю. А зачіска — лише акцент, який підкреслює вашу природну красу. Не бійтеся експериментувати — бо літо для того й існує.