Топ-8 речей, які ви ніколи не повинні робити під час фарбування волосся вдома / © Credits

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Однак навіть такий, здавалося б, простий процес має чимало нюансів. Видання Real Simple розповіло, що недотримання певних правил може призвести до нерівномірного кольору, пошкодження волосся чи навіть виникнення алергічної реакції. Щоб домашнє фарбування було максимально вдалим, варто уникати найпоширеніших помилок.

Ігнорування інструкції

Навіть якщо вам здається, що ви знаєте, як користуватися фарбою — почитайте інструкцію. У ній чітко зазначено співвідношення інгредієнтів, час витримки, спосіб нанесення та особливості змивання.

Порада: завжди виконуйте тест на алергічну реакцію за 48 годин до фарбування, навіть якщо ви вже користувались цією маркою раніше, адже чутливість до барвників може розвиватися з часом.

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Зміна бренду без потреби

Якщо обрана вами фарба добре працює на вашому волоссі, краще залишатися вірною цій марці. Кожен бренд має свою формулу, ступінь окислення, відтінкову палітру та технологію стійкості.

Порада: якщо улюблений колір зник із продажу, не поспішайте купувати іншу марку — краще пошукайте в інтернет-магазинах або збережіть додаткову упаковку наперед.

Недостатня кількість фарби

Жінки з довгим або густим волоссям часто припускаються помилки, коли купують лише одну упаковку фарби. У результаті колір може вийти нерівномірним, особливо на кінчиках.

Порада: якщо ваше волосся довше підборіддя чи дуже густе — обов’язково беріть дві упаковки. Ліпше залишиться трохи фарби, ніж її не вистачить у критичний момент.

Відсутність додаткового дзеркала

Фарбування потилиці без дзеркала — завдання не з легких. Часто залишаються необроблені ділянки чи нерівномірний розподіл фарби.

Порада: використовуйте ручне дзеркальце у поєднанні з основним дзеркалом у ванній. Так ви зможете контролювати процес і не пропустите жодної ділянки.

Відсутність захисту шкіри

Шкіра біля волосся дуже швидко вбирає пігмент і фарба може залишити темні сліди на лобі, шиї та вухах.

Порада: перед фарбуванням нанесіть жирний крем, вазелін або навіть помаду на лінію росту волосся, за вухами та на шиї. Це створить бар’єр між шкірою та фарбою.

Змивання фарби гарячою водою

Після фарбування структура волосся тимчасово змінюється: кутикула відкрита та потребує делікатного догляду. Гаряча вода підвищує ризик вимивання пігменту

Порада: змивайте фарбу прохолодною чи ледь теплою водою. Це допоможе «запечатати» кутикулу та закріпити колір надовго.

Миття волосся наступного дня

Після фарбування волосся потребує часу, щоб повністю «взяти» колір. Занадто раннє миття може змити частину пігменту та зробити результат тьмяним.

Порада: рекомендуюється не мити голову щонайменше 48 годин після фарбування. Якщо потрібно, використовуйте сухий шампунь.

Використання гарячих інструментів

Після хімічного впливу волосся стає вразливішим до теплового навантаження. Часте використання прасок і плойок може призвести до пересушення та ламкості.

Порада: утримайтесь від термостайлінгу протягом кількох днів після фарбування. Якщо укладання необхідне — обов’язково наносьте термозахисний засіб.

Поради

Використовуйте шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся. Вони допоможуть зберегти інтенсивність кольору і забезпечать додатковий захист.

Раз на тиждень робіть живильні маски. Домашні чи професійні маски допоможуть зберегти м’якість і блиск волосся.

Сонце та солона вода — вороги фарби. У спекотні дні носіть капелюх, а після басейну чи моря завжди ретельно промивайте волосся.

Фарбування волосся вдома — це не лише економія, а й відповідальність. Дотримуючись простих, але важливих правил, можна досягти салонного результату у власній ванній кімнаті.