Топ-8 варіантів цікавого манікюру, який варто зробити у холодну пору року

Від теплих шоколадно-коричневих відтінків до вишуканих бордових — ці тренди просто створені для холодної пори року.

З наближенням холодного сезону настав час надихнутися на свіжий манікюр. Видання Woman and Home запропонувало кілька ідей, які ідеально підійдуть для стильного та сучасного образу.

Чорна вишня

Цей загадковий відтінок має майже чорний колір, але при ближчому розгляді відкривається насичений темно-червоний тон. Такий манікюр ідеально підійде тим, хто прагне поєднати класику з сучасним шиком. Вишуканий та трохи зухвалий, цей варіант точно приверне увагу.

Колір еспресо

Що може краще зігріти взимку, ніж теплий коричневий відтінок. Відтворюючи насичений колір еспресо, цей тренд символізує затишок і стиль. Додайте дзеркальне хромоване покриття для створення ще більшого ефекту.

Черепаховий панцир

Тваринні принти продовжують завойовувати популярність і черепаховий манікюр — ідеальний вибір для холодної пори. Тонкий, але стильний дизайн мати чудовий вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.

Нігті кольору сосен

Вічнозелений відтінок, що нагадує сосновий ліс, стане чудовою альтернативою класичним осіннім дизайнам. Цей тренд підходить для будь-якої форми нігтів, додає образу свіжості та природності.

Королівський синій

Хоча цей колір став популярним ще влітку, він не здає позицій і холодного сезону. Глибокий синій тон має елегантний та сучасний вигляд, пропонує альтернативу нейтральним відтінкам.

Монохромний чорний

Класичний чорний завжди у моді. Монохромний манікюр можна зробити у вигляді суцільного кольору чи спробувати витонченіший дизайн, наприклад, чорний френч. Обидва варіанти мають стильний та універсальний вигляд.

Прозорі фарби

Тренд на натуральність завойовує популярність. Прозорий манікюр з ультраблискучим верхнім покриттям має природний та доглянутий вигляд, він підходить для будь-якої нагоди.

Розкішний фіолетовий

Глибокий фіолетовий тон випромінює гламур і декаданс. Особливо ефектний вигляд він має на квадратній формі нігтів, додає шарму до осінньо-зимового образу. Ідеальний вибір для стильного манікюру.

Догляд за нігтями — запорука ідеального манікюру

Щоб ваш манікюр мав довершений вигляд, не забувайте про догляд за нігтями. Використовуйте живильну олію для кутикули, регулярно наносьте захисне верхнє покриття та підтримуйте нігті у здоровому стані.

Ці кольори допоможуть вам відчути себе стильною та впевненою в будь-яку пору року.

Ми також робили добірку вишуканих кольорів передзимового манікюру.

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