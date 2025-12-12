Топ-8 зачісок, які змінять ваше уявлення про зимовий стиль

Зендея / © Associated Press

2026-го зима обіцяє бути не лише морозною, а й дуже стильною. Видання PureWow розповіло про найактуальніші зимові тренди 2026 року, від ультрагладкого укладання до повітряних шарів та бунтарського біксі.

М’який структурний боб

Кіра Найтлі / © Associated Press

2025-й став роком боба, і тренд не збирається здавати позиції. 2026-го зачіска стає «м’якшою»: замість суворих ліній — легкі шари та рух. Це боб із плавними, фактурними кінчиками, який зберігає чітку форму, але має природніший вигляд.

Найкращий вигляд має на довжині до підборіддя чи трохи нижче. Щоб укладання було як у Кіри Найтлі, вам знадобляться фен, кругла щітка та крапля олійки на кінці. І ви вже французька кіноікона.

Ультрагладка бокова хвиля

Белла Хадід / © Associated Press

Бічний проділ знову у моді, але тепер у максимально гладкому виконанні. Легкий рух волосся через лоб, а решта у високий хвіст або пучок. Це ідеальна зачіска для зимових вечірок, бо статика та холод працюють проти об’єму, а гладенький ефект тримається довше. Головні помічники для цієї зачіски — праска, крем для гладкості та сироватка для волосся.

Сучасний шегі

Пем Андерсон / © Getty Images

Шегі повертається — але не гранжевий, а «доросліший». Ніжні шари, рух, текстура, яка не має надмірності. Пасує і тим, хто хоче «готове» укладання без зусиль, і тим, хто любить трохи хаосу.

Дженна Ортега, Пем Андерсон — ікони цього тренду, а вам знадобиться лише стайлер або крем для текстурування, щоб підкреслити природну хвилястість.

М’яке бомбшел-укладання

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Зима — це сезон, коли волосся легко втрачає об’єм. Тому 2026 рік повертає класичний голлівудський бомбшел: великі м’які хвилі, підняті корені, гладкі кінчики. Це укладання, яке створює ефект «дорогого волосся» без перенавантаження лаком чи мусом.

Після укладання варто нанести кілька крапель олії, так ви матимете блиск і повний контроль над зимовим пушінням.

Біксі

Джордан Данн / © Associated Press

Комбінація боба та піксі знову у тренді. Легкий, структурний, трохи хуліганський — це ідеальний варіант для тих, хто хоче щось сміливе, але не радикальне. Біксі підходить майже всім, адже форму та довжину можна налаштувати під риси обличчя та густоту волосся. Щоб додати ефекту «модель із показу», використовуйте текстурний спрей.

Багатошаровий «Метелик»

Сідні Свіні / © Associated Press

Цей тренд тримається вже кілька сезонів і продовжить займати свої позиції у 2026-му. Короткі шари зверху та довгі по довжині дають об’єм, рух і легкість, які нагадують крила метелика.

На прямому волоссі стилісти роблять зрізи ковзним рухом, щоб створити м’якість. На кучерях навпаки, акцентують природну текстуру. Головна порада — використовувати мус або пінку для об’єму та сироватку для блиску.

Повітряні локони

Зендея / © Associated Press

Якщо ви цінуєте ефект диско-локонів, але у «дорожчому» виконанні, цей тренд для вас. Гламурні, м’які S-хвилі, розчесані чи легко розтріпані мають вигляд, як із 70-х років. Для прямого волосся потрібно додати шари, щоб прибрати важкість. Для хвилястого та кучерявого достатньо крему чи мусу та дифузора.

Гладкий низький пучок

Лорі Гарві / © Associated Press

Це мінімалізм, який не виходить із моди. Гладкі корені, чіткий проділ, акуратний вузол на потилиці і ви вже схожі на Лорі Гарві чи Беллу Хадід.

Підходить і для офісу, і для вечірки. Ідеальний варіант на холодну погоду, коли хочеться, щоб волосся було під контролем. Секрет — гель, щітка-лопатка та спрей для фіксації.

Зима 2026 — це мікс м’якості, текстури та мінімалізму. Якщо хочете радикальних змін, оберіть біксі або боб. Якщо цінуєте довжину, вам підійде «Метелик» або гламурні S-локони. А якщо хочеться просто мати дорогий вигляд — низький пучок зробить свою справу. Мода на волосся цієї зими не про складність, а про правильний акцент.