Топ-8 "застарілих" зачісок, які знову стають трендовими: добірка ідей

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Ультрачорні пасма початку 2000-х — повернулися. Обʼємні хвилі у стилі супермоделей 90-х — знову всюди. Легендарна стрижка Рейчел із серіалу «Друзі» — вже у TikTok і номер один серед салонних запитів.

Ностальгія — новий гламур. Видання Real Simple зібрало найсвіжіші повернення у перукарському світі, які професійні стилісти називають б’юті-ренесансом.

Французький пучок

Акуратний, стриманий та водночас звабливий французький пучок знову повернувся у списки трендів. Сучасним жінкам хочеться елегантності без зайвої мороки, а він саме про це. Лаконічний пучок із 90-х тепер носять до всього, від джинсів і тренча до штанних костюмів.

Обʼєм у стилі Сінді Кроуфорд

Гладке рівне волосся залишається у минулому, тепер усі мріють про обʼємну, рухливу копицю у стилі супермоделей 90х. Секрет у мʼяких шарах та ефектному фонтані обʼєму, який створюють феном та стайлінгом. Це той варіант, коли більше — справді краще.

Сучасне гофре

Не треба картати себе, що ви колись викинули праску-гофре. Модернізоване гофрування можна створити навіть звичайним випрямлячем, злегка «гойдаючи» його під час руху. Сучасне гофре — це текстура, легкість, обʼєм і набагато менше засобів для фіксації. І вигляд воно має зовсім не як у підліткових фотоальбомах 2003-го.

Шегі

Шегі родом із 70-х, повернувся у 90-х і тепер отримав своє третє народження. Це легка, трохи рокерська стрижка з рваними шарами та мʼякими кінчиками. Сучасний шеггі — не про хаос, як раніше, а про індивідуальність. Стилісти адаптують його під форму обличчя та текстуру волосся. Біллі Айліш, Майлі Сайрус і Дженна Ортега — ось його головні амбасадорки.

«Рейчел» — легенда, яка не старіє

Мабуть, одна з найвідоміших стрижок в історії телебачення знову на піку популярності. Завдяки тренду на 90-ті, багатошарова форма, яку носила Дженніфер Еністон у «Друзях», знову повертається. Стилісти кажуть, що «Рейчел» — майже універсальна, адже ця зачіска підходить і для густого, і для тонкого волосся, а також пасує більшості форм обличчя.

Голлівудські «шпильки» та «колючі» пучки 2000-х

Це той випадок, коли легкий безлад — це стиль. Колись образ був настільки зафіксований гелем, що мав майже «химерний» вигляд. Сьогодні все інакше, текстурувальні спреї, мʼякі випущені пасма, легка недбалість, яка має дуже трендовий вигляд. Гвен Стефані б точно пишалася.

Завивання

Хімічне завивання 80–90-х було жорстким, сухим і різким. Сучасне завивання — протилежність: мʼякі хвилі, здорове волосся, повний контроль над типом локона. Ті, хто хоче більше обʼєму чи природної хвилястості, повертаються до нього саме зараз, адже технології стали набагато делікатнішими.

Бічний проділ

Після багаторічної домінації прямого проділу бічний переживає відродження, від драматично глибокого до легкого, майже непомітного. Пасує прямим зачіскам, хвилям, каре, словом, будь-якій довжині.

Сучасна бʼюті-естетика — це комфорт, текстура, простота та ностальгія.

А тренди циклічні, усе найкраще рано чи пізно повертається, проте вже в оновленій, свіжіщій та універсальній версії.

Тож, сміливо йдіть до дзеркала — можливо, ваша наступна улюблена зачіска вже існувала двадцять, тридцять, а то й сорок років тому. Але сьогодні вона має зовсім новий вигляд, сучасний та впевнений.