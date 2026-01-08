Топ-9 ідей, натхненних ефектом мішури, для створення блискучого манікюру / © Credits

Цього сезону манікюр, натхненний сяйвом і переливами декоративних стрічок, стає одним із головних трендів. Він додає яскравості та текстури навіть найстриманішому образу та перетворює нігті на справжній аксесуар, про це розповіло видання Woman And Home.

Мода на манікюр давно перестала обмежуватися класичними кольорами чи простим френчем. Тепер ми шукаємо натхнення у найнеочікуваніших деталях, як от текстурах тканин, природі та навіть у декоративних елементах інтер’єру. Одним із найпопулярніших напрямків став манікюр, натхненний блиском мішури: гра світла, металеві переливи, дрібні гліттер пігменти — усе це створює ефект руху та сяйва на ваших руках.

Срібний хром

Металевий сріблястий манікюр створює ефект блискучої смужки на нігтях. Це універсальний варіант, який має стильний та сучасний вигляд, додає образу легкого акценту.

Червоний хром

Металевий червоний блиск нагадує сяйво мішури. Особливо ефектний вигляд має на коротких нігтях і додає їм яскравості без надмірної агресивності.

Срібний гліттер

Дрібний срібний блиск підкреслює елегантність манікюру, має лаконічний вигляд і підходить для будь-якої довжини нігтів.

Золотий френч

Для тих, хто віддає перевагу стриманим акцентам, підходить класичний френч із золотим блиском. Це ненав’язливий, але стильний спосіб додати сяйва.

Червоний гліттер

Насичений червоний з дрібним блиском має святковий вигляд, але одночасно підкреслює класику та жіночність.

Смугастий манікюр

Якщо хочете грайливий ефект, спробуйте смужки з хрому чи гліттеру. Це дуже динамічний варіант, який одразу привертає увагу.

Зелене «котяче око»

Манікюр з ефектом «котячого ока» створює глибину та мерехтіння, особливо на зеленому, золотому чи червоному тлі.

Легкий хром

Для мінімалістів ідеально підійде перлинний чи легкий хром на ніжному рожевому, чи молочному відтінку. Це стримано, але при цьому сучасно та цікаво.

Синій хром

Яскравий металевий синій блиск додає нігтям енергії та сучасного настрою. Найкращий вигляд має на коротких квадратних нігтях, які зараз у тренді.

Манікюр із ефектом мішури — це універсальний спосіб додати блиску та текстури вашому образу без перебору. Він підходить і для стриманого повсякденного стилю, і для вечірніх виходів, а також легко адаптується під будь-яку довжину та форму нігтів.

Насичені хромовані відтінки, гліттер або смугасті малюнки перетворюють нігті на яскравий аксесуар, а легкі варіанти з перламутром чи френчем додають елегантності. Головне — обрати свій улюблений відтінок та текстуру, які будуть поєднуватися з вашим стилем і підіймати настрій.