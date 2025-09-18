Як зробити ідеальний манікюр: 9 кольорів нігтів для будь-якого тону шкіри / © Credits

Однак є відтінки, які завжди мають бездоганний вигляд, незалежно від тону шкіри. Професійні майстри манікюру називають їх універсальними і видання Real Simple зібрало добірку найкращих варіантів саме для вас.

Нейтральний нюд

Цей відтінок ідеально балансує теплі та холодні підтони шкіри. Він не має надто яскравий вигляд і пасує для будь-якого випадку. З ним легко підтримувати акуратний вигляд, навіть коли нігті відростають.

Білий

Класичний, чистий білий лак ніколи не виходить із моди. Він освіжає руки, робить манікюр витонченим і підходить будь-якому тону шкіри. Для м’якого ефекту оберіть кремовий білий, а для сміливого — яскраво-білий.

Червоний

Справжній червоний — символ впевненості та стилю. Вдалий червоний відтінок поєднує теплі та холодні тони, робить руки осяяними. Він пасує до будь-якого сезону та будь-якого вбрання.

Прозорий малиновий

Малиновий відтінок із легким коричневим підтоном універсальний та має природний вигляд. Він підкреслює доглянутість нігтів без необхідності частого оновлення манікюру.

Рожева помада

Яскравий рожево-фіолетовий колір додає енергії та підходить будь-якому кольру шкіри. Він має грайливий, але при цьому стильний вигляд і миттєво оживляє образ та настрій.

Ягідні відтінки

Темні відтінки журавлини, сливи чи мерло, ідеальні для осені та зими, але підходять і для літа. Вони універсальні для холодних і теплих підтонів шкіри. Для ефекту глибини можна додати прозорий шар із блискітками.

Французький манікюр

Класика, яка ніколи не виходить із моди. Він візуально подовжує пальці та додає елегантності. Сучасні варіації, наприклад, мініфренч або омбре-френч, роблять образ актуальнішим.

Ніжний рожевий нюд

Натурильний відтінок поєднує рожевий та нейтральний тон, освіжає шкіру. Він підходить для тих, хто любить мінімалістичний та вишуканий стиль.

Сірий з бежевим

Поєднання сірого та бежевого робить колір універсальним і м’яким, одночасно сучасним і стриманим. Такий відтінок підходить і для офісу, і для вечірок, він створить стильний нейтральний акцент.

Як обрати свій відтінок

Враховуйте тон шкіри: теплі відтінки мають кращий вигляд на теплій шкірі, холодні — на світлій чи оливковій. Універсальні варіанти підходять усім. Звертайте увагу на сезон: яскраві кольори оживляють образ навесні та влітку, ягідні та глибокі — восени та взимку. Обирайте стійкість: гель-лаки чи лаки з топовим покриттям тримаються довше.

Манікюр — це не просто догляд за нігтями, це можливість підкреслити стиль, настрій та індивідуальність. Коли ви обираєте універсальний відтінок, ви завжди будете мати доглянутий та модний вигляд, незалежно від тону шкіри чи випадку.