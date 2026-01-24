Топ- 9 кольорів нігтів, які ви точно захочете спробувати цього сезону / © Credits

У 2026 році палітра манікюру обіцяє бути яскравою, наснажливою та водночас легкою для повсякденного носіння. Від ніжних нюдових тонів до сміливих несподіваних відтінків, видання Real Simple зібрало для вас топ кольорів, які стануть хітом у новому році.

Манікюр завжди був способом висловити свій настрій і стиль, а у 2026 році тренди обіцяють баланс між яскравістю та природністю. Популярними будуть і класичні нюдові відтінки, і сміливі кольори, які грають зі світлом і текстурою. Особлива увага приділяється прозорим і напівпрозорим покриттям, які підкреслюють натуральну красу нігтя, а також ефекту «котяче око» та легким перламутровим відтінкам.

Сміливий бірюзовий

Цей насичений відтінок стане головним героєм вашого манікюру. Це колір, який змінює свій вигляд залежно від світла — хромований, перламутровий, з чорним або природним підтонами. Ідеально підійде для вечірніх виходів або акцентного дизайну з ефектом «котяче око».

Ледь помітні бежеві відтінки

Пилові рожеві, холодні бузкові та ніжні нюдові — універсальні кольори для щоденного манікюру. Вони — сучасна інтерпретація класичного нейтрального відтінку. У природному світлі вони мають особливо витончений вигляд.

Ніжна лаванда

Романтичний, димчасто-лавандовий відтінок, який підходить для різного віку. Цей колір створює чудове полотно для додаткового дизайну та додає манікюру глибини.

Цукрова вата

Переливчастий відтінок рожевого та фіолетового, який нагадує улюблений солодкий десерт з ярмарку. Цей колір одночасно навіює ностальгію та має сучасний вигляд.

Ніжні нюдові відтінки з лікувальними властивостями

Прозорий нюд, блідо-рожеві та тілесні відтінки, які мають не тільки природний вигляд, а й містять корисні інгредієнти для зміцнення нігтів. Ідеальний варіант для тих, хто любить мінімалістичну красу та здоровий догляд.

Відтінки коричневого

Від ніжного таупу до глибокого еспресо — коричневі кольори залишаються актуальними. Вони мають розкішнй вигляд і легко поєднуються з будь-яким одягом, плюс додають образу теплоти та елегантності.

Блискучий лід

Металік із відтінками білого, синього та срібла створює багатошаровий, «крижаний» ефект. Ідеально підходить для холодної пори року та святкових вечірок, а також для експериментів із текстурою та ефектом «котяче око».

Устричний сірий

Нейтральний, прохолодний сіро-бежевий відтінок підходить для всіх тонів шкіри та може слугувати як базовий колір або топ для креативного дизайну. Чудово поєднується з будь-яким гардеробом і підкреслює елегантність образу.

Молочно-желейний

М’які пастельні відтінки з прозорим глянцевим фінішем, наприклад, лаванда, м’ята, персиковий чи ніжно-рожевий. Це універсальний колір, який підкреслює натуральну красу нігтя та пасує до будь-якого образу.

2026 рік обіцяє бути яскравим у світі манікюру. Тренд на поєднання природності та ефектних деталей дає свободу експериментувати з кольорами та текстурами. Легкі нюдові, сміливі бірюзові та молочно-желейні пастелі стануть вашими щоденними союзниками у створенні стильного та доглянутого образу.