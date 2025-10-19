Топ-9 поганих звичок, які руйнують ваші нігті та як їх виправити / © Credits

Однак навіть якщо ви щотижня записуєтесь до майстра чи інвестуєте у найкращі засоби для манікюру, деякі щоденні звички можуть зводити нанівець усі ваші зусилля, про це розповіло видання Real Simple, а також поділилося головними «нігтьовими табу».

Використовуєте нігті як інструменти

Відкривати банки, підчіпати наліпки чи шкребти поверхні нігтями — погана ідея. Так ви лише ламаєте нігті та ослаблюєте їхню структуру. Краще використовуйте подушечки пальців або спеціальні інструменти. А під час прибирання чи роботи у саду — надягайте рукавички.

Гризете нігті

Очевидно, але варто нагадати, що це шкодить структурі нігтя, провокує нерівне зростання та навіть може викликати інфекції. Порада — замініть цю звичку. Наприклад, тримайте у кишені камінчик або антистрес іграшку, щоб зайняти руки.

Пропускаєте підготовку перед манікюром

Нігті, як і шкіра перед макіяжем, потребують підготовки. Акуратно відсуньте кутикулу та нанесіть базове покриття, воно подовжить стійкість лаку. База — це як праймер для нігтів, без неї манікюр триматиметься менше.

Замочуєте руки у воді перед манікюром

Популярна, але шкідлива практика. Нігтьова пластина — пориста і коли її намочують, вона розширюється. Потім висихає, а лак — ні, тож він швидко відшаровується. Рішення тут просте, обирайте сухий манікюр або просто не замочуйте руки.

Наносите занадто товстий шар лаку

Навіть якщо колір здається ненасиченим з першого разу, не поспішайте. Два тонкі шари висихають швидше та тримаються довше, ніж один товстий. Тонкість — ваш новий манікюрний лайфгак.

Не знімаєте гель, коли він починає відходити

Як тільки гель починає підійматися, його потрібно видалити. Інакше він пошкодить кератиновий шар нігтя. Оптимальний інтервал для зняття — раз на 2–3 тижні.

Постійно без перерв носите гель або акрил

Так, це красиво. Але надмірна кількість штучних покриттів робить нігті крихкими. Якщо знімати покриття правильно та давати нігтям відпочити, вони не постраждають. У період «детоксу» обрізайте нігті до зручної довжини та підпилюйте їх в одному напрямку, щоб уникнути розшарування.

Ігноруєте олію для кутикули

Це дрібниця, яка творить дива. Олія живить нігті, запобігає задиркам і подовжує життя манікюру. Краще тримати флакон у машині чи на робочому столі та наносити хоча б кілька разів на тиждень.

Здираєте гель-покриття

Це спокуса, яку складно стримати, але — не робіть цього. Ви буквально зрізаєте верхній шар нігтя і йому потрібно місяці, щоб відновитися. Краще скористайтеся спеціальними засобами для зняття гелю чи зверніться до майстрині.

Гарні нігті — це не лише про манікюр, а й про догляд між процедурами. Відмова від кількох шкідливих звичок, трішки дисципліни і ваші руки матимуть бездоганний вигляд, навіть без гелю та акрилу.