Трендові зачіски 2025 роки: на що варто звернути увагу

Якщо 2024 рік був роком каре, то 2025 рік стане роком експериментів. Тенденції у зачісках передбачають звільнення від звичних рішень і прийняття сміливих, веселих варіантів.

Укорочені піксі, багатошарові стрижки та "рванка" стануть лідерами серед зачісок. Зачіски 2025 року даруватимуть відчуття свободи, впевненості та індивідуальності. На сторінці Stylist розповіли про те, що очікує нас у світі у 2025 році.

Боб стає коротшим

Один із ключових трендів – укорочений боб. Перукарі пропонують звернути увагу на піксі, з гострими як бритва кутами, які сміливо підкреслюють риси обличчя. Особливе місце займатиме густий чубчик, яка стане джерелом натхнення для багатьох.

Збільшений обʼєм

Ніщо, не додасть такої впевненості, як смілива та об'ємна зачіска. Об'ємна укладка створює враження густоти волосся та викликає відчуття сили та впевненості. Рекомендується повернутися до класичних засобів для створення бабетти, для досягти максимального ефекту.

Піксі-боб

Боб залишатиметься популярним, але в оновленому вигляді. Зачіска піксі-боб поєднує у собі елегантність бобу та динамічність піксі. Це суперкороткий, рівний варіант зачіски, який має стильний та сучасний вигляд.

"Рванка", натхненна 70-ми

Для тих, хто хоче зберегти довге волосся, але надати йому сучасного вигляду, перукарі радять додати "рвані" шари. Такі образи, натхненні рок-зірками 70-х, такими як Деббі Гаррі, Джейн Біркін чи Стіві Нікс, чудово підходять для тих, хто прагне залишатися стильним.

Ірисово-коричневі відтінки

Теплі, багатошарові кольори будуть у центрі уваги. Колір ірисова брюнетка поєднує золотисті карамельні тони з глибокою основою кольору брюнет. Такий колір ідеально пасує тим, хто хоче додати сяйва власній зовнішності без необхідності постійного догляду за світлим волоссям.

Текстурованість

Природність – ще один тренд 2025 року. Перукарі радять використовувати природну текстуру волосся та додати лише легкі хвилі. Це не лише підкреслює натуральну красу, а й мінімізує використання гарячих інструментів.

Дзеркальний блиск

Джерелом натхнення для багатьох стане дзеркальний блиск волосся. Рівні, поліровані зачіски, які чудово відбивають світло, стануть головною метою для тих, хто прагне мати гламурний вигляд.

Мʼякі локони

У 2025 році мʼякі локони набудуть особливого значення. Від обʼємного чубка до легкої розпатланості, такі локони стануть універсальним варіантом, який можна адаптувати під будь-який стиль.

2025 рік обіцяє стати часом сміливих експериментів і повернення до природності. Вибір нової зачіски – не лише спосіб оновити зовнішність, а й відобразити свою індивідуальність. Не бійтеся ризикувати та пробувати нове: можливо, саме цей рік стане вашим найстильнішим.

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