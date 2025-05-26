Тренди в індустрії краси: що нового у світі косметологічних товарів

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Нагадуємо, що багато новинок зі світу косметології, а також широкий асортимент товарів для манікюру, догляду за обличчям та волоссям ви можете купити в мережі магазинів Staleks. У мережі нещодавно відкрилася нова філія за адресою: Вінниця, проспект Коцюбинського, 9. Докладніше читайте на офіційному сайті: https://staleks.ua/ .

Манікюрні товари: натуральність, індивідуальність та технології

Після хвилі інтересу до складного нейл-арту та об'ємного дизайну все більше жінок роблять ставку на здоровий та доглянутий вигляд нігтів. На перший план виходять зміцнюючі бази, олії для кутикули, вітаміни для нігтьової пластини. Прозорі покриття, молочні відтінки та нюд стали основою для "манікюру без манікюру" - мінімалістичного, але акуратного образу.

Покупці дедалі частіше звертають увагу до складу продукції. Безпечні формули без формальдегіду, толуолу та DBP (так звана “5-free” та “10-free” косметика) стають стандартом. Також зростає інтерес до веганських засобів, що не тестуються на тваринах.

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Гелі та бази з дбайливими формулами, що самовирівнюються і легко знімаються без агресивного спилювання стають фаворитами майстрів. З'являються лінії із зміцнюючим ефектом, які поєднують декоративність та догляд.

На тлі популярності домашнього догляду активно розвиваються набори – все для манікюру в домашніх умовах. Клієнти шукають продукти, які можна легко використовувати вдома – від ламп до слайдерів та наклейок, що дозволяють створювати унікальний дизайн без візиту до салону.

Весна та літо 2025 - час приглушених пастельних та теплих відтінків: пісочний, оливковий, приглушено-рожевий, карамельний.

Косметика для волосся: догляд, здоров'я та мультифункціональність

Скальпінг (догляд за шкірою голови) став самостійною категорією. З'явилися скраби, тоніки, пілінги та заспокійливі сироватки. Це логічне продовження тренду на "відхід від коріння" - адже красивому волоссю потрібна здорова база.

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Так само, як і в манікюрі, покупці шукають безпечні склади без сульфатів, парабенів та силіконів. Професійний догляд за волоссям сьогодні – це натуральні компоненти, рослинні екстракти, олії, протеїни та амінокислоти стають ключовими інгредієнтами.

Доглядові стайлінг-засоби, які не обтяжують волосся, але надають їм форму, - це відповідь на тренд "природного укладання". Спреї з морською сіллю, креми для хвилястого волосся, догляди, що не змиваються, і термозахист — маст-хеви сучасного догляду.

Широку популярність здобули ампули, бустери, маски та спреї з накопичувальним ефектом. Це дозволяє клієнту досягти майже салонного результату без частих візитів до перукаря.

У тренді — натуральні відтінки та тонування, що не руйнує структуру волосся. У моді м'яке мелірування, ефект "вигорілого на сонці волосся" і фарбування в один тон з легким блиском.

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