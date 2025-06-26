Цікаве фарбування волосся: кольори, які варто спробувати цього сезону / © Credits

Провідні стилісти прогнозують яскравий сезон із насиченими відтінками, неочікуваними комбінаціями та свободою самовираження. Видання Real Simple розповіло про кольори, які варті уваги цього сезону — від натуральних до фантазійних, від класичних до новаторських.

Фіолетовий брюнет

Брюнетки цього сезону отримують апгрейд: колір волосся стає глибшим, холоднішим, із відтінками баклажана, вишні та навіть сливи. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче оновити відтінок без радикального освітлення. Фіолетовий підтон додає глибини та візуального об’єму, чудово пасує смаглявій шкірі.

Кому підійде: брюнеткам, які хочуть зміни

Порада: використовуйте шампунь для збереження кольору з холодним пігментом

Сомбре

Сомбре — це «ніжний омбре», де перехід від темного до світлого кольору має максимально природний вигляд. Особливо актуальний у поєднанні з багатошаровими, текстурованими стрижками, які нині на піку популярності. Такий колір дозволяє довше ходити без фарбування коріння.

Кому підійде: власницям середнього чи довгого волосся, які цінують природність

Порада: просіть перехід з м’якими тональними змінами, без різких контрастів

Коричневий Louis Vuitton

Цей вишуканий теплий відтінок коричневого з нотками карамелі ідеально балансує між «дорого» та «ненав’язливо». Назву він отримав завдяки подібності до кольору натуральної шкіри сумок Louis Vuitton. Особливо гарний вигляд має на доглянутому, блискучому волоссі.

Кому підійде: жінкам зі світлою та трохи засмаглою шкірою

Порада: підсилюйте блиск за допомогою олії для волосся чи глянцевих спреїв

Попелясто-блондинистий

Для тих, хто залишається вірним холодним тонам, — попеляста блондинка знову у моді. Цей колір вимагає ідеального тону без жовтизни та чудово поєднується з тіньовими коренями.

Кому підійде: блондинкам із холодним підтоном шкіри

Порада: обов’язково використовуйте фіолетовий шампунь для підтримання відтінку

Темно-коричневий із холодним підтоном

Не зовсім чорний, але й не просто темно-коричневий — цей колір має глибокий вигляд, але не «жорсткий». Цей майже чорний відтінок чудово підходить для кардинального перевтілення без ризику надто «затемнити» риси обличчя.

Кому підійде: жінкам із контрастною зовнішністю, темними бровами та очима

Порада: підкресліть новий колір макіяжем очей із відтінками графіту чи сливи

Ванільний блонд

Цей теплий, багатошаровий блонд із легкими кремовими відтінками надає м’якості образу. Основний тон — середній блонд із ванільними світлими акцентами. Його легко адаптувати під будь-яку шкіру, змінюючи теплоту відтінку.

Кому підійде: всім, хто шукає універсальний та теплий блонд

Порада: додавайте глянцевий блиск для здорового вигляду

Playboy блонд

Блискучий «ляльковий» блонд у стилі 90-х із мінімальною кількістю тонування — це тренд для сміливих. Волосся поавинне мати злегка «сирий» вигляд, наче щойно з пляжу, але здоровим. Сучасні засоби дозволяють досягти цього ефекту без шкоди.

Кому підійде: поціновувачкам ретроестетики та виразного образу

Порада: не забувайте про інтенсивне зволоження та захист після освітлення

Фантастичні кольори

Рожевий, блакитний, лавандовий — нині знову на піку популярності. Такі кольори обирають зірки і їх легко підтримувати за допомогою пігментованих бальзамів або кондиціонерів.

Кому підійде: всім, хто прагне експериментів і яскравості

Порада: спробуйте тимчасові барвники чи глітер-фарби перед радикальною зміною

Соковитий рудий

Від мідного до бордового — червоні відтінки переживають справжній ренесанс. Вони чудово освіжають зовнішність і додають характеру. Для меншого зобов’язання варто обрати напівперманентну фарбу.

Кому підійде: тим, хто хоче сміливого, але не остаточного перетворення

Порада: підбирайте відтінок з урахуванням кольору очей та шкіри (теплі — до міді, холодні — до бордо)

Незалежно від трендів, найкращий колір — той, у якому ви почуваєтесь упевнено. Враховуйте власний стиль, тон шкіри, спосіб життя та те, наскільки ви готові доглядати за новим відтінком. Здорове, блискуче волосся — завжди у моді, тож не забувайте про якісний догляд і регулярне відновлення.