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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
3 хв

Універсальний манікюр: добірка ідей до будь-якого одягу чи ситуації

У сучасному ритмі життя жінка не завжди має час на часту зміну дизайну нігтів і підлаштовує його під конкретне вбрання чи подію. Проте це не обов’язково, адже достатньо лише обрати універсальний манікюр — стильний та доречний до будь-якої ситуації.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Універсальний манікюр

Універсальний манікюр / © Credits

Такий манікюр не вимагає жодних жертв у вигляді безбарвного лаку чи надміру стриманого образу — він може бути модним, блискучим, витонченим або навіть яскравим, але водночас гармонійно поєднуватися з будь-яким луком. Видання Real Simple розповіло, про перевірені ідеї універсального манікюру, які підійдуть до будь-якого стилю, сезону чи настрою — від стриманого офісного образу до вечірнього виходу.

Перламутровий блиск

Ніжний перламутровий манікюр із легким рожевим або золотистим відтінком — ідеальний варіант для тих, хто прагне природності з елементом вишуканості. Він має доглянутий та делікатний вигляд, не перевантажує образ і пасує до будь-якого одягу — від джинсів до вечірньої сукні.

Відтінок моко

Коричневі тони нині на піку моди, а відтінок моко — це справжній хіт. Поєднання теплого шоколадного з кремовим — ідеальне рішення для стильного, але стриманого манікюру. Такий дизайн має розкішний вигдяд та додає рукам витонченості.

Хромовані кінчики

Сучасна інтерпретація класичного френча — металізовані кінчики нігтів. Золотий, срібний, мідний чи бронзовий — кожен із варіантів легко поєднується як з діловим стилем, так і з вечірнім вбранням. Хром надає манікюру футуристичності, без втрати елегантності.

Райдужний глітер

Блискітки — це не лише для свят. Райдужний глітер додає яскравості, але завдяки багатобарвності чудово поєднується з будь-яким вбранням. Такий манікюр підійде тим, хто хоче підкреслити свою індивідуальність і не боїться блиску.

Коричневий

Класика жанру — теплий чи холодний відтінок коричневого залежно від тону шкіри. Це завжди елегантне, спокійне та універсальне рішення, яке пасує як до офісного стилю, так і до романтичного побачення.

«Димна завіса»

Фіолетово-сірі переливи, створені за допомогою магнітного лаку, мають загадковий та стильний вигляд. Попри колір, він залишається нейтральним у сприйнятті та пасує навіть до найстриманіших образів.

Місячний манікюр

Вигнута смужка біля основи нігтя у металевому відтінку — стильне доповнення до будь-якого манікюру. Він делікатний, але має характер, а також додає манікюру сучасного звучання.

Мармуровий ефект

Натхненний природними текстурами, мармуровий манікюр має естетичний та витончений вигляд. М’які переходи кольорів, гра світла та тіні — все це робить його унікальним і неймовірно універсальним.

Класичний френч

Безперечна класика, яка ніколи не виходить з моди. Світла основа та білі кінчики — це завжди влучне рішення. Такий манікюр має акуратний вигляд, підкреслює форму нігтів і додає рукам доглянутого вигляду.

Холодний бузковий

Цей м’який рожево-фіолетовий відтінок має здатність поєднуватися з усіма іншими кольорами, а це робить його ідеальним вибором на кожен щодень. Він має свіжий та сучасний вигляд, не втрачаючи універсальності.

Скляний блиск

Завдяки спеціальним магнітним лакам можна створити ефект скла чи оксамиту — неймовірно глибокий та глянцевий. Він має дорогий та завжди актуальний вигляд, особливо у прохолодну пору року.

Кам’яний манікюр

Сірі, графітові чи кам’яні відтінки з матовим або глянцевим фінішем — чудовий варіант для поціновувачів спокійного дизайну. Вони пасують до всіх кольорів гардероба та мають сучасний та стриманий вигляд.

Універсальний манікюр — це не компроміс, а стратегічно продумане рішення для сучасної жінки. Він дозволяє зекономити час, мати бездоганний вигляд у будь-якій ситуації та завжди мати доглянуті руки без постійної зміни кольору чи стилю. Коли ви обираєте один із цих дизайнів, ви матимете манікюр, який не просто пасує до образу, а й підкреслює вашу індивідуальність.

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