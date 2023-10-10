Усього два інгредієнти: блогерка розкрила секрет маски, завдяки якій відростила волосся до талії

Багато хто із нас знає, що відростити довге волосся не так і просто. Продукти, які обіцяють стати чудодійним засобом для миттєвого зростання волосся, зазвичай коштують неймовірно дорого і не завжди допомагають.

Як відростити довге волосся – це питання хвилює багатьох жінок. У гонитві за волоссям до талії ми часто готові витрачати багато грошей на засоби, які рекламують престижні бренди.

Та як виявилося, можна без цього обійтися. Стажерка-трихологиня Фуонг Фам виявила, що всього два дешеві інгредієнти можуть бути не менш ефективними. Майбутня трихологиня в TikTok ділиться порадами щодо догляду за волоссям.

Нещодавно вона розповіла, як маска для волосся, зроблена власноруч, може створити диво з вашим волоссям. Рецепт цього засобу, який зробить ваше волосся настільки здоровим, що ви зможете відростити його до талії й нижче, дуже простий.

Вам потрібно змішати оливкову олію і гранули меленої кави в мисці та пальцями нанести суміш на коріння волосся. Потім надіньте на голову шапочку для душу на 30 хвилин, перш ніж змити маску і висушити волосся феном.

Читайте також: