Секрети пластичної хірургії в Туреччині

Якщо вам не подобається ваше відображення в дзеркалі, є чудовий вихід – звернутися до пластичного хірурга. В Україні достатньо клінік, які надають послуги пластичної хірургії. Однак українки здебільшого надають перевагу турецьким спеціалістам. Чому жінки їдуть через море за красою і впевненістю у собі?

Це питання ми задали Марії Чабдаєвой, директорці сервісу професійного підбору лікаря та повного супроводження лікування за кордоном Experts Medical. Вона розповіла про специфіку та підводні камені пластичної хірургії в Туреччині.

- Маріє, чому пацієнтки обирають для пластичних операцій Туреччину?

Туреччина – це Мекка пластичної хірургії. Вже достатньо давно сюди приїжджають пацієнтки зі всього світу, не тільки з України. Турецькі лікарі мають дуже великий досвід, і тому майстерність виконання операцій. Якщо у вас є вибір, кому довірити свою зовнішність: хірургу, який за місяць проводить 10 операцій чи тому, хто їх робить 40 в місяць – кому ви надасте перевагу? Погодьтесь, краще мати справу з більш досвідченим спеціалістом!

Другий момент: ліки та матеріали, які використовують турецькі пластичні хірурги. Наприклад, більш безпечний наркоз, з якого пацієнтки виходять набагато простіше. Для маммопластики в Туреччині використовують американські импланти Mentor. Вони мають сертифікат FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США). В Україні ж, як правило, використовують Polytech, які не мають такого сертифікату. До послуг турецьких хірургів – технічне обладнання такого рівня, який ще не є доступним в Україні.

Ну і, звичайно, рівень сервісу в Туреччині набагато віще. Пацієнтка живе в готелі, де за нею доглядають, лікар завжди на зв’язку.

- Але, погодьтесь, багато для кого вирішальним аргументом є ціна за пластичну операцію…

Є така думка, що за кордоном медицина завжди дорожча. Але це не стосується пластичної хірургії. Ціни на пластику в Туреччині такі ж самі, або нижчі ніж в Україні. І це із врахуванням витрат на переліт та проживання! В клініках пластичної хірургії в Туреччині діє система all inclusive, як і на турецьких курортах. Ви сплачуєте за весь пакет послуг одразу, у вас не «болить голова», що будуть якісь додаткові витрати.

- Розкажіть більш детально про технології пластичної хірургії, які використовуються в Туреччині.

В ринопластиці використовується Ultra Sonic, вона дає змогу відкоригувати кісткову частину носа із мінімальною травматизацією м’якої тканини. А це означає – після операції синці та набряки значно менші, тож и реабілітаційний строк коротше.

Ще одна важлива технологія – лазерна ліпосакція. Це безопераційний спосіб прибрати зайвий жир, тобто, набагато менш травматичний, ніж традиційна ліпосакція. Лазерні промені розтоплюють жир, а ще, оскільки лазер нагріває тканини, це активує процес загоєння. Результат операції більш природний, процес загоєння більш простий.

Також в Туреччині використовують 3D підтяжку лиця. Це інноваційна методика, яка в результаті дає більш природний вигляд обличчю. Після процедури немає шрамів, які можуть бути після традиційної підтяжки. Ще один спосіб підтяжки називається ендоскопічним. При ньому також виникає значно менші шрами, тому що хірурги роблять мінімальні розрізи тканини.

З усіх питань проведення пластичної операції в Туреччині звертайтеся до лікарів-координаторів Experts Medical!

З усіх питань, які виникають у вас, якщо ви вирішили звернутися за допомогою до фахівців з проведення пластичних операцій в Туреччині, наша компанія і лікарі Experts Medical нададуть вам всебічну допомогу і підтримку!

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