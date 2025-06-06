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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Вдалий макіяж: магічна лінія, яка зробить візуальну підтяжку обличчя

Що як ми скажемо, лише один простий рух пензлем може візуально підняти овал обличчя, зробити риси чіткішими, а погляд — виразнішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Вдалий макіяж: магічна лінія, яка зробить візуальну підтяжку обличчя

Вдалий макіяж: магічна лінія, яка зробить візуальну підтяжку обличчя / © Credits

Відомий візажист зі сторінки mister.makeupartist поділився ефективною технікою макіяжу, яка здатна миттєво освіжити зовнішність. Цей метод уже прозвали «магічною лінією підтяжки».

Що таке «магічна лінія» в макіяжі

«Магічна лінія» — це умовна візуальна лінія, яка починається від кутика рота та підіймається до верхньої частини вуха, паралельно до лінії нижньої щелепи. Саме вздовж неї слід наносити корекційні засоби: консилер, контуринг і рум’яна. Дотримання цього напрямку дозволяє:

  • Візуально підняти вилиці

  • Відкрити погляд

  • Підтягнути контур обличчя

  • Надати макіяжу професійного, але водночас природного вигляду

Як виконати техніку «магічної лінії»

Консилер — світло у потрібному напрямку

  • Нанесіть невелику кількість консилера від зовнішнього кутика ока вгору, вздовж магічної лінії.

  • Додайте крапку консилера від кута рота у тому ж напрямку — це допоможе візуально підняти кути губ.

  • З’єднайте з консилером під очима (для маскування темних кругів), але не занадто щільно — уникайте ефекту «маски».

Порада: використовуйте кремовий консилер з легкою текстурою та світловідбивальними частинками для природного ефекту.

Контуринг — підкреслення вилиць

  • Нанесіть контур (бронзер або скульптор) трохи нижче магічної лінії, починаючи з-під вилиці та рухаючись у напрямку до вуха.

  • Плавно розтушуйте засіб вгору, не вниз — саме цей рух створює ілюзію «ліфтингу».

Порада: кремові текстури краще підходять для денного макіяжу та натурального ефекту підтягнутості.

Рум’яна — свіжість

  • Наносьте рум’яна на «яблучка» щік, але розтушовуйте вгору до скронь — уздовж тієї ж магічної лінії.

  • Це додає не лише кольору, але й підсилює ліфтинговий ефект.

Порада: обирайте теплі рожеві чи персикові відтінки, які пасують вашому тону шкіри.

Оформлення очей — тіні

  • Під час створення макіяжу очей, зокрема у зовнішньому кутику, орієнтуйтесь на ту ж лінію: продовження нижньої лінії вій вгору.

  • Тінь має «витягувати» око вгору, створювати ефект відкритого, піднятого погляду.

Порада: техніка «ліфтинг стрілки» — тонка лінія лайнера чи олівця, спрямована до скроні — також посилює ефект підтяжки.

Чому це працює

Ефективність цієї техніки проста, людське око сприймає обличчя як гармонійне, коли напрямок основних рис (вилиці, очі, брови) має підйом. Це асоціюється з молодістю, свіжістю та симетрією. З віком м’язи та шкіра природно тягнуться вниз — саме тому такі лінії створюють візуальний ефект омолодження.

Маленькі секрети

  • Не перестарайтесь із кількістю засобів. Легка рука — ключ до природного результату.

  • Освітлення під час макіяжу — критично важливе. Ідеально — денне світло чи кільцеве дзеркало.

Макіяж необов’язково має бути складним. Правильне розміщення кількох ключових продуктів уздовж умовної магічної лінії дозволяє миттєво змінити форму обличчя, зробити його свіжішим, підтягнутим і витонченим. І все це — без хірургії чи складних технік. Просто спробуйте цю техніку та побачите різницю у дзеркалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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