Великодній манікюр: добірка милих ідей

Великодній дизайн нігтів традиційно асоціюється з ніжними пастельними відтінками, веселими весняними мотивами та милими символами цього свята: зайчиками, писанками, квітами та курчатами.

Видання Real Simple розповіло про найцікавіші ідеї для натхнення, які допоможуть створити святковий та стильний манікюр.

Кролики та писанки. Цей дизайн поєднує всі головні великодні елементи: зображення зайчика з довгими вушками, пастельний горошок, тендітні квіточки та різноколірні крашанки. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче створити святковий та грайливий образ.

Весняні квіти. Манікюр із квітковими мотивами залишається актуальним як для Великодня, так і для весняного сезону загалом. Найкраще він має вигляд на ніжній рожевій чи нюдовій основі, доповненій візерунками у насичених відтінках жовтого, червоного, фіолетового та зеленого кольорів.

Пастельний мінімалізм. Для тих, хто надає перевагу стриманому дизайну, чудовим вибором стане манікюр у пастельних тонах. Використовуйте ніжно-рожевий, небесно-блакитний, м’ятний, лимонний та лавандовий кольори без додаткових прикрас.

Крапчасті візерунки. Візерунок у вигляді розсипаних крапочок ідеально відтворює текстуру великодніх яєць. Основу можна зробити білою чи пастельною, а крапки — чорними, золотими чи різноколірними, це додасть манікюру елегантності та святковий настрій.

Сонячний французький манікюр. Традиційний французький манікюр набуває святкового вигляду завдяки жовтим кінчикам у стилі пухнастих курчат. Доповнити образ можна невеликими квітковими мотивами чи мінімалістичними малюнками у вигляді ромашок.

Метелики та весняне небо. Весняний манікюр із реалістичними метеликами у відтінках синього, фіолетового та бірюзового — справжній витвір мистецтва. Поєднайте цей дизайн із ефектом омбре, який імітує весняне небо з ніжними білими хмарами.

Мармуровий пастельний манікюр. Якщо хочеться чогось нестандартного, спробуйте мармуровий ефект у пастельних відтінках. Завитки ніжних кольорів створять чарівний та легкий образ, ідеальний для святкового настрою.