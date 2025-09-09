Вересневий манікюр: який колір обрати, щоб бути в тренді

Вересневий манікюр / © Credits

Реклама

Нігті давно перестали бути лише деталлю образу, адже правильно підібраний відтінок лаку може підкреслити стиль, настрій та навіть додати впевненості. Тож які кольори будуть актуальні цього вересня, розповіло видання Real Simple.

Димчаста лаванда

М’який лавандовий з сірою ноткою — ніжний та водночас сучасний відтінок. Він нагадує весняні пастелі, але завдяки димчастому ефекту ідеально підходить для перехідного сезону.

Мох

Оливково-зелені та мохові відтінки — справжній яскравий тренд осені. Вони створюють відчуття гармонії з природою та чудово пасують до теплих светрів і пальт.

Реклама

Бордо

Класика осені. Насичений бордовий — це вишуканість у чистому вигляді, яка личить до будь-якого тону шкіри та завжди має святковий вигляд.

Сливово-коричневий

Поєднання тепла та глибини. Такий колір додає образу елегантності та універсальності, він доречний як у діловому стилі, так і у вечірньому виході.

Шампанське

Переливчастий відтінок шампанського — ніжна альтернатива класичним нюдовим кольорам. Легкий блиск робить його святковим, але не надто зухвалим.

Теракот

Цей теплий, землистий відтінок додає образу затишку. Він нагадує про глиняні вироби та осіннє листя, справжню романтику вересня.

Реклама

Молочно-білий

Легкий, ніжний та універсальний. Такий колір обирають ті, хто любить чистоту та мінімалізм. На відміну від класичного білого, він м’якший та витонченіший.

Грибний

Пастельно-сірий із кремовим підтоном нагадує колір лісових грибів. Нейтральний, але водночас стильний варіант, який підійде тим, хто любить стриману елегантність.

Інжир

Фруктовий, насичений відтінок, який ідеально передає дух осені. Він має розкішний вигляд і пасує як до повсякденних образів, так і до вечірніх виходів.

Ягідний

Трохи яскравіший за бордо, цей колір дарує свіжість і грайливість. Він має гарний вигляд із осінніми пальтами та аксесуарами у теплих тонах.

Реклама

Чорна вишня

Майже чорний, але з бордовим відтінком. Ідеальний варіант для тих, хто любить експериментувати та мати ефектний вигляд.

Темний шоколад

Глибокий коричневий — справжня насолода для очей. Він додає образу благородності та чудово пасує до осінніх трендів у моді.

Синьо-фіолетовий

Нетривіальний відтінок, який балансує між синім і фіолетовим. Він загадковий, стильний та чудово поєднується з джинсами та темними осінніми кольорами.

Порада

У вересні особливо актуальні матові покриття, які підкреслюють глибину кольору.

Комбінації кількох відтінків на різних нігтях або акцентний дизайн, наприклад, один ніготь у блиску, залишаються у тренді.

Варто враховувати й форму, короткі квадратні нігті зараз так само популярні, як і овальні середньої довжини.

Осінній манікюр — це спосіб поєднати моду та настрій. Коли ви обираєте відтінки вересня, звертайте увагу на свій стиль і життєвий ритм, комусь пасує яскравий акцент, а хтось відчує себе впевненіше з нейтральними тонами.

Реклама

Цього сезону експериментуйте, комбінуйте та не бійтеся сміливих рішень, осінь — час для стильних перетворень.